Cele mai bune suplimente pentru frumusețe

Pielea ta este uscată și are un aspect îmbătrânit? Unghiile tale se rup ușor, iar părul devine tot mai rar? Oricare ar fi problemele de frumusețe cu care te confrunți, soluția trebuie să vină din interior.

Produsele cosmetice nu fac altceva decât să mascheze simptomele, în loc să le trateze. Pentru o piele sănătoasă, păr strălucitor și unghii puternice, trebuie să-i oferi organismului toți nutrienții de care are nevoie. Iată zece suplimente alimentare care susțin frumusețea:

Vitamina E

Vitamina E este un nutrient solubil în grăsime care se găsește în mod natural în numeroase alimente. Este un antioxidant care îți protejează pielea de efectele radicalilor liberi, al poluării și expunerii la soare. O știm sub numele de vitamina E, dar este o combinație de opt compuși esențiali. Ajută la prevenirea acneei și stimulează circulația sanguină, fiind esențială pentru piele sănătoasă și un păr strălucitor. Nu este indicat să iei suplimente de vitamina E fără acordul sau recomandarea medicului.





Vitamina C

Aplicarea topică a vitaminei C sub forma serurilor sau consumul de alimente bogate în vitamina C te ajută să menții frumusețea și tinerețea pielii. Dacă din diverse motive alimentația ta nu conține suficiente surse naturale de vitamina C, poți apela la suplimente. Stimulează producția de colagen și este un antioxidant care protejează și repară celulele degradate ale pielii.





Vitamina D

Cunoscută și ca vitamina razelor de soare, vitamina D este unul dintre suplimentele recomandate de medici pe timpul sezonului rece. Un deficit de vitamina D cauzează o mulțime de probleme, de la cele de natură estetică și până la afecțiuni grave, precum depresia. Pielea uscată și căderea părului se numără printre efectele neplăcute ale lipsei de vitamina D. Consultă medicul de familie sau medicul dermatolog înainte de a lua suplimente de vitamina D.





Vitamina B12

Deși se găsește în numeroase alimente, în special cele de origine animală, capacitatea organsimului de a absorbi vitamina B12 scade odată cu înaintarea în vârstă. Este esențială pentru că face parte din fiecare celulă a corpului, iar lipsa ei se va observa atât asupra sănătății, cât și a frumuseții. Vitamina B12 ajută la formarea celulelor roșii, reduce pigmentarea pielii și contribuie la uniformizarea culorii pielii.





Calciu

Deficiența de calciu se manifestă sub forma unghiilor subțiri, care se rup ușor, a pielii uscate și aspre, dar și a părului rar. Lipsa de calciu împiedică dezvoltarea noilor celule la nivelul pielii, ceea ce face ca tenul tău să aibă un aspect obosit și o elasticitate redusă. Consumă des alimente bogate în calciu. Printre acestea se numără produsele lactate, ouăle, nucile etc. După vârsta de 30 de ani este posibil ca medicul să-ți recomande suplimente de vitamina D pentru a preveni pierderea densității osoase.





Suplimente de colagen

Îmbătrânirea și poluarea afectează producția de colagen, proteina care conferă elasticitate pielii.Colagenul sub formă de suplimente poate fi o soluție, deși studiile au arătat că acesta nu este absorbit direct de piele, ci este descompus în sistemul digestiv. Cu toate acestea, îi oferi organismului compușii de care are nevoie pentru a crea propriul colagen. Acesta ține la distanță efectele îmbătrânirii, precum apariția ridurilor și lăsarea pielii.



Biotina

Biotina este deosebit de importantă pentru menținerea sănătății și frumuseții părului și pielii. Acest nutrient se găsește în mod natural în carne de pui, porc, vită, în ficat, albuș de ou, drojdie de bere etc. Căderea părului este unul dintre semnele principale ale lipsei de biotină. Este recomandat să ceri sfatul medicului înainte de a lua suplimente de biotină.





Ulei de pește

Uleiul de pește conține acizi grași omega-3, care sunt esențiali pentru o piele frumoasă și sănătoasă. Ajută la prevenirea acneei, reduc ridurile fine și mențin pielea hidratată. Alimente precum avocado sau ouă conțin omega-3, dar uneori este necesar un aport suplimentar. Un strat protector al celulelor se numește bariera fosfolipidică și are ca rol menținea hidratării optime. În compoziția acestui strat intră și omega 3, avand un impact semnificativ și asupra pielii.Îți face tenul să arate tânăr, hidratat și luminos.





Acid hialuronic

Acidul hialuronic este un alfa hidro acid pe care îl vezi de obicei pe lista de ingrediente a produselor pentru îngrijirea tenului. Are un rol semnificativ în menținerea elasticității și hidratării pielii. Pielea uscată, ridurile și toate problemele care apar la nivelul tenului odată cu înaintarea în vârstă pot fi cauzate de scăderea producției de acid hialuronic. Suplimentele cu acid hialuronic pot întârzia semnificativ aceste semne ale îmbătrânirii.





Probiotice

Un sistem digestiv sănătos înseamnă și o piele frumoasă. Bacteriile benefice care se găsesc în interiorul intestinelor reclează numeroase funcții, printre care și imunitatea, și au un impact direct asupra pielii. Toxinele din intestine pot provoca acnee, inflamație și imperfecțiuni la nivelul tenului. Consumă alimente bogate în probiotice așa cum sunt chefirul, iaurtul, varza murată, murăturile, brânza fermentată, borșul etc. Poți lua și suplimente cu probiotice, mai ales dacă urmezi un tratament cu antibiotice.