7 remedii naturale pentru rozacee

Pielea înroșită de pe obraji, nas și bărbie este principalul simptom al unui caz de rozacee. Afectează mai ales persoanele cu pielea deschisă la culoare și se agravează odată cu trecerea timpului dacă nu se utilizează remedii utile.

Roșeața care caracterizează pielea afectată de rozacee se poate extinde spre frunte, urechi, spate sau chiar pleoape în cazuri severe sau dacă există factori iritanți. Nu trebuie neapărat să apelezi la medicamente sau alte tratamente complexe pentru că există numeroase remedii naturale care pot îmbunătăți aspectul pielii. Precis ai deja unele dintre ele chiar acasă, așa că este momentul să începi să tratezi pielea cu atenție pentru a avea din nou un ten luminos, cu un aspect revigorat.



Iată ce remedii poți folosi pentru a calma tenul afectat de rozacee:



1. Aloe vera

Gelul obținut din planta de aloe vera are proprietăți hidratante, puternic emoliente și poate fi utilizat cu succes pentru a reface pielea cu rozacee. Poți alege o cremă hidratantă pe bază de aloe vera, dar trebuie să citești cu atenție ingredientele pentru a te asigura că are concentrația potrivită. Ca regulă generală orice produs care nu are aloe vera drept at doilea ingredient nu va fi util pentru a ameliora rozaceea. Ca alternativă poți cumpăra și gel pur de aloe vera, pe care îl vei aplica direct pe piele în loc de crema obișnuită. Există posibilitatea de a avea intoleranță sau alergie la aloe vera, așa că este bine să faci un test pe o porțiune mică de piele, cu 24 de ore înainte de a aplica produsul pe întreaga față.



2. Brusture

Este disponibil sub formă de supliment, extract sau ceai. Brusturele are un efect de purificare la nivelul ficatului, eliminând toxinele din organism. Este foarte util în cadrul regimului de îngrijire pentru acnee, iar proprietățile calmante îl transformă într-un remediu ideal și pentru pielea sensibilizată de rozacee.



3. Mușețel

La fel ca și aloe vera, mușețelul poate fi regăsit adesea pe lista de ingrediente a cremelor hidratante. Poate fi folosit și sub formă de comprese din ceai răcit, care oferă un efect intens de calmare dacă pielea s-a înroșit și a apărut și senzația de arsură.Reduce inflamațiile de la nivelul pielii și le poate combate din interior dacă decizi să bei câte o ceașcă din acest ceai în fiecare zi.

Poți alege și uleiul esențial de mușețel, pe care îl poți aplica pe piele diluat în alt ulei. Ca beneficiu suplimentar îți poți clăti părul cu o cană de ceai de mușețel, înlocuind astfel balsamul cu potențial iritant asupra tenului.



4. Ulei de cocos

Este un ulei cu efect antiinflamator, recomandat pentru hidratarea pielii cu rozacee. Conține antioxidanți, creează un strat de protecție la suprafața pielii și menține hidratarea timp îndelungat, prevenind iritarea tenului. Aplică o cantitate redusă de ulei de cocos pe față și gât în fiecare seară și vei vedea rezultatele după numai câteva zile.



5. Ceai verde

Este disponibil sub formă de băutură sau ca supliment. Conține o cantitate ridicată de antioxidanți, fiind un tratament eficient pentru rozacee, fără efecte secundare. Reduce rapid inflamațiile și poate fi aplicat sub formă de comprese pentru a calma pielea.De asemenea, poți alege produse de îngrijire a pielii care îl au drept ingredient activ. Te va ajuta să menții aspectul luminos al tenului și să previi apariția ridurilor.



6. Ulei esențial de lavandă

Are un efect de neutralizare a inflamațiilor și de reducere a roșeții. În plus, te va ajuta să te relaxezi după o zi lungă la serviciu, așa că nu ezita să-l folosești diluat în fiecare zi (aproximativ 5 picături la 30ml din alt ulei, de exemplu ulei de măsline sau de sâmburi de struguri).



7. Fulgi de ovăz

Au fost utilizați pentru a trata pielea cu această afecțiune timp îndelungat pentru că fortifică bariera de protecție a tenului și previn pierderea apei din piele, care agravează rozaceea. Ovăzul va elimina și senzația de mâncărime. Este ideal să amesteci fulgii de ovăz cu apă călduță și să-i aplici ca o mască, timp de o oră.