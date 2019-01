7 remedii naturale pentru eczemă și psoriazis

Deși sunt afecțiuni dermatologice diferite, au ca simptome comune pielea uscată care „strânge” și senzația de mâncărime. Află ce remedii naturale poți folosi pentru a crește starea de confort și a reface echilibrul pielii.

Eczema și psoriazisul sunt afecțiuni problematice mai ales în sezonul rece și pot fi activate de o multitudine de factori legați de mediul ambiant, de alimentație sau de produsele de îngrijire folosite.

În momentul în care starea tenului se înrăutățește îți poate fi greu să te concentrezi la altceva, iar aplicarea unei cantități excesive de cremă hidratantă nu este mereu soluția potrivită. Dacă utilizezi remedii naturale la îndemâna ta nu va trebui să-ți faci probleme nici dacă deodată constați că ți s-a terminat crema sau că nu este suficientă pentru a calma pielea. Vei evita și efectele secundare pentru că vei utiliza ingrediente cu efect blând, care nu agresează pielea.



Iată ce remedii naturale poți folosi de fiecare dată când te confrunți cu simptomele specifice eczemei sau psoriazisului:



1. Rețete pentru băi hidratante

Umple cada cu apă caldă, apoi adaugă o cană de ulei de măsline sau de floarea soarelui pentru a hidrata și a calma pielea iritată. O altă variantă este să amesteci 2 linguri de ulei de măsline cu o cană de lapte, apoi să adaugi mixul în apa de baie. Ovăzul este o soluție eficientă pentru a opri senzația de mâncărime. Mixează în blender ½ cană de ovăz integral, apoi adaugă pudra în apa pentru baie. Pentru a înlătura uscarea și cojile formate la suprafața pielii pune și 2-3 căni de sare Epsom, bogată în magneziu. La final pune o linguriță de ulei esențial de lavandă, care are proprietăți calmante și emoliente.



2. Consumă turmeric

Deși multe tratamente pentru eczemă se referă la produsele aplicate la suprafața pielii, contează și ce consumi. În cadrul studiilor realizate s-a demonstrat că turmericul reduce inflamațiile asociate cu eczema și psoriazisul. Curcumina, antioxidantul din componența turmericului, protejează pielea prin neutralizarea radicalilor liberi și accelerarea vindecării leziunilor. Pentru a obține acest beneficiu consumă o linguriță de turmeric în fiecare zi. Are o aromă subtilă, care amintește de citrice, și se potrivește la preparatele cu orez, legume și paste.



3.

A fost utilizat timp îndelungat pentru calmarea inflamațiilor de la suprafața pielii și pentru arsuri, dar are și proprietăți dezinfectante. Poți aplica direct oțet de mere, folosind vata, pe zonele de piele care au crustă sau îl poți dilua într-o cantitate egală de apă și vei aplica pe zone mai mari folosind comprese sterile. Nu folosi acest remediu dacă pielea ta este crăpată sau sângerează pentru că va cauza usturime și va irita zona respectivă.



4. Aplică ulei de măsline

Este o sursă excelentă de acizi grași de tip Omega-3, care reduc inflamațiile. Aplică ulei de măsline încălzit pe zonele foarte uscate pentru a hidrata pielea și a reduce crustele. Dacă psoriazisul îți afectează și scalpul este indicat să masezi ulei de măsline pe pielea capului în timp ce faci duș pentru a elimina stratul de celule moarte. Adaugă ulei de măsline și la meniul tău zilnic pentru a hidrata corpul din interior, prevenind astfel agravarea stării pielii.



5.

Semințele de in conțin o cantitate ridicată de acizi grași de tip Omega-3 și blochează producția de acid arahidonic, cauza principală a inflamațiilor. Râșnește 30g de semințe de in și adaugă-le la smoothie-uri, terci de ovăz, granola, salate, piureuri sau supe. Poți folosi și uleiul de semințe de in la salate sau pentru legumele rumenite la grătar.



6. Aplică bicarbonat de sodiu

Este un remediu eficient pentru cazurile de eczemă. Amestecă o cană de bicarbonat de sodiu cu 3l de apă și pune comprese pe zonele afectate de 4-5 ori pe zi, timp de 30 de minute. Vei elimina senzația de mâncărime, iar pielea va deveni mai elastică.



7. Aplică ulei de arbore de ceai diluat în ulei de măsline

Pentru zonele de piele foarte uscate sau afectate de psoriazis aplică un amestec de câteva picături de ulei de arbore de ceai diluat în 2 linguri de ulei de măsline. Elimină mâncărimile, roșeața și înmoaie crustele, prevenind infecțiile.