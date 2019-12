7 obiceiuri de îngrijire care mențin nuanța intensă a părului vopsit

Imediat după ce te vopsești, părul tău are o nuanță intensă, este mătăsos și are o strălucire de invidiat. Ar fi ideal dacă ar putea să rămână așa pentru totdeauna... Însă ești conștientă că aspectul perfect al părului tău imediat după vopsire nu va dura la infinit. De cele mai multe ori, nuanța și strălucirea părului vopsit se estompează în câteva săptămâni sau chiar mai repede, în funcție de calitatea produselor pe care le folosești și obiceiurile de îngrijire pe care le ai.

Alege o vopsea de foarte bună calitate

Evită apa fierbinte

Nu te spăla foarte des pe cap

Folosește șampon pentru păr vopsit

Aplică șamponul la finalul dușului

Protejează-ți părul de razele UV

Folosește o mască intens hidratantă

Din fericire, există soluții și modalități prin care să protejezi frumusețea părului vopsit. Trebuie să adopți unele obiceiuri simple, care protejează pigmenții de culoare, structura părului și stratul exterior al firelor, numit cuticulă. Iată ce să încerci:Vopseaua pe care o alegi poate face diferența dintre un păr perfect și unul care are au aspect dezamăgitor. Primul pas pe care trebuie să-l faci dacă vrei un păr cu o nuanță intensă pentru mai mult timp este să alegi o vopsea de foarte bună calitate. Optează pentru produse care conțin uleiuri nutritive, ce protejează t sănătatea firului de păr.Obiceiul de a te spăla pe cap cu apă fierbinte este nociv nu doar pentru culoarea părului vopsit, dar și pentru sănătatea scalpului, a fibrei capilare și chiar a tenului. Apa fierbinte deschide cuticula, stratul exterior al firului de păr, și permite astfel pierderea treptată a pigmenților din vopsea care îi dau culoare. Pe de altă parte, temperatura ridicată a apei usucă excesiv scalpul și firele de păr, rezultatul fiind un păr cu aspect aspru, tern și un scalp afectat de mătreață, cu tendințe de îngrășare și senzația de mâncărime. Spală-te pe cap cu apă călduță și clătește-te la final cu un jet de apă rece. În acest fel cuticula se închide, pigmenții sunt protejați, iar părul devine mai strălucitor.O altă modalitate de a proteja nuanța intensă a părului vopsit este să nu te speli foarte des pe cap, chiar dacă folosești apă la temperatură optimă. De fiecare dată când părul este înmuiat în apă, cu sau fără șampon, se pierd molecule de vopsea din firele de păr. Clorul, sarea și calcarul din apă pot duce la deschiderea cuticulei, ceea ce accelerează pierderea pigmenților. Evită să te speli zilnic pe cap dacă vrei ca părul tău vopsit să fie frumos și strălucitor cât mai mult timp. Este sufient să te speli pe cap de două ori pe săptămână, iar între spălări să folosești șampon uscat pentru a elimina excesul de sebum.Niciun șampon nu este 100% sigur pentru părul vopsit pentru că orice șampon clasic necesită udarea părului, iar apa este cel mai mare inamic al părului vopsit.Dar specialiștii consideră că șampoanele fără sulfați au capacitatea de a încetini pierderea pigmenților din firele de păr, fiind opțiuni mai sigure din acest punct de vedere. În același timp, șampoanele special concepute pentru părul vopsit conțin ingrediente care protejează pigmenții și pot prelungi perioada în care părul tău are o nuanță intensă și strălucitoare. Nu uita că este important să alegi șampon, balsam și mască din aceeași gamă pentru a obține rezultate cât mai bune.Primul lucru pe care îl faci când intri sub duș este să te speli pe cap, apoi să te ocupi de spălarea corpului? Dacă ai părul vopsit, este de preferat să inversezi ordinea. Cu cât părul tău stă ud mai mult timp, cu atât va pierde mai mulți pigmenți și culoarea sa va deveni estompată. Spală-te pe corp și la final udă-ți părul și spală-te pe cap. În acest fel, perioada de timp în care părul tău este ud va fi mai scurtă.Sigur ai observat că la finalul verii părul tău este mai decolorat ca niciodată.Este valabil și în cazul părului natural, nu doar al celui vopsit. Razele ultraviolete ale soarelui sunt vinovate pentru acest efect de estompare a culorii părului. Soarele decoloreaza nu doar pigmenții sintetici, ci și melanina, substanța care oferă culoarea părului în mod natural. Pe timp de vară, poartă cât poți de des pălărie, iar atunci când stai la plajă acoperă-ți părul cu o eșarfă din mătase. Poți folosi și produse special concepute cu SPF pentru protecția solară a părului.În afara balsamului pe care îl folosești la fiecare spălare, părul tău vopsit are nevoie de hidratare suplimentară pentru a-și păstra strălucirea și nuanța intensă. Investește într-o mască intens hidratantă special concepută pentru părul vopsit și folosește-o o dată pe săptămână. Și balsamul leave-in este o opțiune bună pentru a proteja pigmenții de vopsea din interiorul firelor de păr, pentru a preveni degradarea vârfurilor și a-ți menține părul hidratat. Evită produsele pentru styling care conțin alcool.