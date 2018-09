6 greșeli care afectează strălucirea părului tău

De câțiva ani, părul natural, cu o strălucire sănătoasă, este un trend major. Părul sănătos nu are nevoie de prea multe trucuri de styling și îngrijire, pentru că iese singur în evidență datorită strălucirii sale.

Temperatura ridicată

Razele ultraviolete

Șamponul uscat

Vopseaua de păr

Dieta

Trucul care redă strălucirea părului

Dar ce poți face atunci când părului tău îi lipsește acea strălucire la care visezi, deși îi acorzi multă atenție și îl îngrijești intensiv? Este posibil ca unele greșeli pe care le faci zilnic să fie de vină.Strălucirea părului este dată de capacitatea firelor de a reflecta lumina. Fiecare fir este acoperit în mod natural cu un strat numit cuticulă. Acesta arată la nivel microscopic precum solzi suprapuși, ce protejează structura internă a firului. În cazul părului sănătos, "solzii" microscopici sunt compacți, netezi și acoperă integral firul, reflectând foarte bine lumina. Dar atunci când părul este deteriorat, cuticula este afectată, ruptă și nu mai reflectă la fel de bine lumina. Iată ce greșeli de îngrijire îi răpesc strălucirea părului tău și ce poți face pentru a rezolva această problemă:Uscarea părului cu foehnul și întinderea cu placa te ajută să obții pe moment un păr strălucitor, dar afectează în timp strălucirea naturală a părului. Temperaturile ridicate ale aparatelor de styling distrug stratul exterior al firelor, rezultatul fiind un păr degradat, aspru și lipsit de strălucire.Pentru a rezolva această problemă, încearcă să alternezi uscarea părului cu foehnul cu uscarea în mod natural, fără căldură. Iar atunci când folosești aparate precum placă, ondulator, perie rotativă etc. aplică produse speciale pentru protecție termică.Expunerea la razele UV poate estompa culoarea părului, mai ales dacă ești vopsită. Dar poate matifia părul chiar dacă nu l-ai vopsit niciodată. Lumina UV și căldura deschid cuticula și degradează pigmetul părului. De asemenea, soarele face ca apa din interiorul firelor de păr să se evapore, rezultatul fiind un păr foarte uscat și cu un aspect mat.O soluție în acest caz este folosirea unui balsam leave in sau a unui gloss pentru protecția părului. Astfel de produse creează o barieră care protejează părul și previn astfel deshidratarea.Șamponul uscat este o soluție bună pentru părul cu tendință de îngrășare. Absoarbe excesul de sebum și îți lasă părul proaspăt, fără să fii nevoită să te speli prea des pe cap. Dar are și efecte negative. Conține o pudră foarte fină, care se depune pe firele de păr și scade capacitatea părului de a reflecta lumina, prin urmare părul tău nu va mai străluci.De asemenea, dacă îl folosești prea des, riști ca părul tău să devină prea uscat.Evită folosirea excesivă a șamponului uscat. Aplică de maximum două ori pe săptămână, între spălări și nu uita să folosești un produs pentru hidratarea părului pe lungime și la vârfuri.Probabil ai observat că după ce te vopsești, părul tău este mult mai strălucitor. Dar efectul este de scurtă durată. În timpul vopsirii, cuticula, stratul exterior al firului de păr, este deschisă pentru a elimina pigmentul și apoi este închisă la loc pentru a fixa noul pigment, totul cu ajutorul substanțelor chimice conținute de vopsea și decolorant. Dar cu timpul, aceste acțiuni repetate distrug cuticula, iar părul se degradează și își pierde strălucirea naturală. De fiecare dată când este decolorat, părul devine tot mai poros și nu mai reflectă lumina.Un păr degradat din cauza decolorării și vopsirii repetate are nevoie de aplicarea unei măști intens hidratante o dată pe săptămână. Alege o mască ce conține proteine și evită produsele care conțin alcool, pentru că pot usca și mai mult părul.Strălucirea părului nu este afectată doar de greșelile de îngrijire, ci și de alimentația nesănătoasă.Pentru a fi sănătos și strălucitor, părul trebuie să beneficieze de nutrienți din interior. Părul este compus în special din propteină, prin urmare, consumul adecvat de proteine este esențial pentru un păr puternic. Același lucru este valabil și în ceea ce privește acizii grași omega 3, care contribuie la producția normală de sebum, substanța uleioasă secretată de scalp, care are rolul de a proteja și hidrata părul în mod natural. Consumă alimente precum pește gras, semințe de in, carne slabă și produse lactate pentru un plus de proteine și grăsimi sănătoase.Oțetul de mere poate scădea temporar pH-ul părului, ceea ce netezește cuticula. După ce ai șamponat și ai aplicat balsam, clătește-ți părul cu doi litri de apă în care ai adăugat patru linguri cu oțet de mere. Folosește acest tratament de maximum trei ori pe săptămână pentru că poate fi agresiv cu părul tău.