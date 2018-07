8 semne care prevestesc sfârşitul unei căsnicii

În general, un mariaj nu trece de la "până când moartea ne va despărţi la "gata, divorțăm", fără semnale de alarmă!

Nu îi pasă de sentimentele tale

A încetat să mai facă lucrurile să funcţioneze între voi



Te face să îţi pierzi încrederea în tine

Iese în oraş tot timpul fără tine

Vă certaţi din cele mai mici lucruri

Refuză să comunice

Are un temperament agresiv

Găseşti scuze pentru a evita să mergi acasă

Dragostea nu e deloc uşoară, asta o poate spune oricine. Şi, uneori, e mai bine să pui punct unei relaţii atunci când aceasta te trage în jos şi nu îţi aduce fericirea. Cu toate acestea, multe persoane găsesc diverse motive pentru a se convinge singure că e mai bine să rămână în relaţie, deşi aceasta este toxică. Semnele care prevestesc finalul unui mariaj pot fi destul de evidente, însă uneori, oamenii sunt orbi atunci când vine vorba de dragoste. Dacă ai dubii cu privire la durata căsniciei tale, aceste semnale de alarmă te pot ajuta să îţi clarifici situaţia şi să îţi faci ordine în minte.Iată 8 semne de avertizare pe care multe persoane divorţate ar fi trebuit să le ia în seamă, dar nu au făcut-o:Lipsa de interes pentru partener este un semnal de alarmă serios. Faptul că nu are nicio bucurie în a te face fericită şi totul este numai despre el, cum ar fi dacă uită de ziua ta de naştere sau a celor dragi ţie, toate acestea sunt steaguri roşii. Atunci când eşti îndrăgostit, este uşor să vezi ce e rău în cel de lângă tine şi, totuşi, să îi iei apărarea.Atunci când nu mai ai parte de susţinere din partea partenerului şi orice comunicare a încetat, trebuie să îţi pui semne de întrebare. Încet, încet, începeţi să petreceţi cât mai puţin timp împreună şi nu mai aveţi parte de intimitate. Dacă fiecare dintre voi aveţi alte preocupări şi niciunul nu se implică în a celuilalt, atunci nu se poate vorbi despre îmbunătăţirea relaţiei, ci din contră, despre distanţarea dintre voi.Dacă ia în derâdere înfăţişarea ta, obiectivele şi ambiţiile tale, cu siguranţă nu este un semn bun. Mai mult decât atât, dacă îşi îndreaptă atenţia către alte femei în prezenţa ta, divorţul bate la uşă. Nu trebuie să ignori aceste lucruri ajungând să crezi chiar că e vina ta, pentru că este doar o formă de manipulare din partea lui. Faptul că îţi găseşte mereu nod în papură poate fi o metodă de a te face să te îndepărtezi de el pentru că nu are curajul să ţi-o spună direct.Dacă partenerul nu vrea niciodată să facă ce vrei şi tu, atunci este un semnal de alarmă. Faptul că e alcoolic, că iese mereu în oraş cu prietenii, că nu te ajută niciodată în casă sau cu copiii sunt lucruri care nu trebuie ignorate şi peste care nu e bine să treci.Dacă are un viciu care îi scapă de sub control şi vezi că nu vrea să se schimbe, atunci nu ar trebui să depui tu eforturi în locul lui.Argumentele şi confruntările fără sens sunt semnale că ceva nu este în regulă. Specialiştii spun că uneori acţionăm într-o anumită formă, în loc să vorbim cu calm despre sursa a ceea ce ne deranjează de fapt. Drept urmare, partenerul tău sau tu s-ar putea să vă cramponaţi de nimicuri din cauza faptului că în spate stau ascunse nemulţumiri şi frustrări mai mari. De aceea este necesară o comunicare sănătoasă în orice relaţie.Atât timp cât între voi este bine doar atunci când eşti de acord cu el, iar în caz contrar acesta refuză să comunice, atunci e un semnal de alarmă. Dacă în loc să încerce să rezolve conflictele şi spune că e prea ocupat să vorbească, acesta găseşte doar un motiv de a sta tăcut şi de a refuza să îţi răspundă. Dacă tu îl asculţi atunci când e ceva important pentru el, iar el nu face acelaşi lucru, înseamnă că el alege o comunicare egoistă şi imatură care va duce la despărţire într-un final. O relaţie ste o echipă, una în care ambii parteneri fac compromisuri mai mari sau mai mici.Dacă, după căsătorie, tonul partenerului s-a schimbat şi se enervează mai des, atunci e o problemă. Dacă îi dai un răspuns care nu îi convine, iar el pune întrebarea mai tare şi mai tare în încercarea de a te intimida, pune-ţi semne de întrebare. Dacă nu îţi dai seama care ar putea fi motivele acestei schimbări evidente, ai putea să te gândeşti la faptul că el consideră că a pus stăpânire pe tine şi poate să se comporte cum vrea. Se crede un învingător, un lider.

Dacă simţi că nu vrei să te întorci acasă şi preferi să stai până noaptea târziu la muncă, atunci e un semnal de alarmă grav. E posibil ca partenerul tău să te facă să îţi dispeţuieşti familia, să îţi pierzi încrederea în tine şi să îţi impună reguli pe care tu nu vrei să le urmezi, iar consecinţele sunt evidente. Atunci când nu te mai simţi confortabil cu el, trebuie să iei măsuri.