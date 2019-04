8 motive pentru care bărbații nu răspund la mesaje, conform acestora

Nu există nicio îndoială că tehnologia a modelat felul în care oamenii percep relațiile și interacțiunile sociale în prezent.

Odată cu apariția inovației tehnologice, este posibil ca oricare doi oameni din părțile opuse ale lumii să comunice instant unul cu celălalt. Fenomenul acesta ne-a permis să ne conectăm cu oricine dorim. Rolul său în formarea relațiilor și legăturilor dintre oameni este unul important. Însă este enervant când cineva nu îți răspunde la un mesaj nu? Deja te-ai obișnuit ca bărbații să răspundă la mesaje greu, cu o propoziție din patru cuvinte și un emoji. Însă care sunt motivele pentru care bărbații nu răspund la mesaje sau o fac atât de încet?





1. "Nu răspund la mesajul unei fete doar când nu am chef să vorbesc în acel moment. Știu că atunci când răspund la un mesaj, există nenumărate mesaje ulterioare și poate fi obositor să răspunzi la toate. Câteodată, sunt doar ocupat sau chiar nu am chef să vorbesc cu cineva. Așa că evit să răspund de fiecare dată când mă simt astfel. În plus, o mulțime de femei nu răspund la mesaje și sunt sigur că din aceleași motive." - Iulian





2. "Uneori, un bărbat se teme să spună ceea ce simte într-un anumit moment. Astfel, evită situațiile dificile prin refuzul de a participa la o conversație de tip text cu cineva. Un bărbat știe când poate răni pe cineva cu vorbele sale, așa că ar trebui să se abțină de multe ori, în loc de a încerca să repare lucrurile după ce a rănit pe cineva." - Cosmin





3. "Motivul principal pentru care nu le răspund femeilor este că nu vreau să le dau vești proaste. Dacă am ieșit la o întâlnire cu o femeie și nu mi-a plăcut, am pierdut practic orice interes pentru ea. Dacă i-aș răspunde la mesaje, nu aș face decât să prelungesc agonia." - Manuel





4."Îmi place foarte mult să joc jocuri video și știu că în momentul în care răspund la un singur mesaj va trebui să pun pauză de mai multe ori pentru a menține conversația. Îmi place să joc jocuri video pentru a-mi relaxa mintea și pentru a scăpa de griji. Câteodată, îmi pun telefonul pe modul silențios și îl verific după ce termin jocul" - Adrian





5. "De obicei, nu le răspund femeilor la mesaje, pentru a-și da seama cum este să alergi după un bărbat. În final, cred că este la fel de important să depună și ele un efort în încercarea de a ne câștiga afecțiunea. Trebuie să par greu de abordat din când în când, pentru a-mi da seama dacă intențiile cuiva sunt serioase." - Andrei





6. "Există un singur tip de mesaj la care nu răspund niciodată: cel în care sunt confruntat. Ori de câte ori simt că o femeie încearcă să joace jocul confruntării prin mesaje, atunci nu voi cădea pradă momelii.Când văd că un mesaj este doar un început al certurilor, dispar și las dificultățile pentru mai târziu." - Radu





7. "Bărbații știu că multe mesaje pot fi înțelese greșit în lumea comunicării virtuale. Nu există factori tonali care intră în jocul mesajelor. Uneori, mesajele nevinovate pot părea greșite sau insultătoare. De aceea prefer mereu comunicarea față în față." - Emil





8. "Le răspund mereu femeilor care îmi trezesc interesul. Le răspund chiar și celor care nu mă interesează, din curtoazie. Din experiența mea, femeile sunt cele care au nevoie de secole pentru a răspunde la mesaje, iar acest lucru poate deveni frustrant uneori, chiar dacă îți dai seama că fiecare persoană are motivele sale." - Anton