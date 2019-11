Tina Turner, la 80 de ani: Când era copleșită de boală se gândea la sinuciderea asistată, acum are a doua șansă la viață

Legendara cântăreață a vorbit într-un interviu despre cum se simte la împlinirea vârste de 80 de ani. „Parcă am primit a doua șansă la viață“, a mărturisit ea.

Cu o "domnie" impresionantă de șase decenii în domeniul muzicii, în care a vândut peste 200 de milioane de discuri, cântăreața supranumită Regina Rock and Roll împlinește 80 de ani pe 26 noiembrie.



În ultimii ani, Tina Turner s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, fiind nevoită să lupte cu cancerul și suportând un transplant de rinichi.



Artista a vorbit, într-un interviu publicat de ziarul britanic The Mirror, despre dificultățile prin care a trecut și despre cum privește viața la 80 de ani. "Am 80 de ani. Ce crezi? Cum mă gândeam că o să fiu la 80 de ani? Nu aşa", a spus ea. "Arăt bine. Mă simt bine. Am trecut prin boli grave, dar le-am depășit. E ca și cum aș avea o a doua şansă în viaţă", a mai spus artista. "Sunt fericită să am 80 de ani", a adăugat Tina Turner.



Vedeta a suferit un atac cerebral ușor după ce s-a căsătorit în 2013 cu producătorul muzical german Erwin Bach (63 de ani) și a trebuit să învețe din nou să meargă. Trei ani mai târziu, ea a fost diagnosticată cu insuficiență renală și cu cancer intestinal.



Tina s-a vindecat de cancer după ce medicii i-au extirpat o parte din intestine, dar problemele renale s-au agravat și ea a luat în calcul varianta sinuciderii asistate, scrie The Mirror. Erwin i-a donat un rinichi, iar operația de transplant s-a încheiat cu bine în aprlie 2017. De atunci, Tina Turner și-a revenit și se bucură din nou de viață.





Pe numele său real Anna Mae Bullock, Tina Turner s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Brownsville, Tennessee, SUA. Tatăl său lucra pe o plantaţie de bumbac, iar mama era de origine indiană.



După liceu, Tina Turner s-a mutat la Saint Louis, pe atunci capitala blues-ului, unde l-a întâlnit pe Ike Turner, un chitarist cu opt ani mai în vârstă decât ea. Primul lor single - "Fool in Love" - a urcat pe primul loc în topul Hit Parade.



Consacrarea sa a venit în 1966, odată cu lansarea piesei "River Deep Mountain High", compusă special pentru ea de Phil Spector.



Căsnicia artistei americane a început să se degradeze după ce Ike Turner a devenit dependent de droguri şi abuziv, Tina Turner părăsindu-l pe Ike pe 2 iulie 1976 şi luând cu ea cei patru copii ai cuplului, dintre care doi provin dintr-o relaţie anterioară a soţului ei.



În timpul divorţului, cântăreaţa a renunţat la orice sprijin din partea lui Ike şi la drepturile asupra melodiilor comune.

Şi-a început cariera solo în 1984, la New York, pe când avea datorii de o jumătate de milion de dolari şi trăia doar din ajutorul social. În acelaşi an, la vârsta de 45 de ani, Tina Turner a câştigat patru premii Grammy pentru albumul care a marcat revenirea ei în industria muzicală, "Private Dancer", şi a jucat alături de Mel Gibson în filmul "Mad Max - Beyond Thunderdome".





Într-o carieră impresionantă de aproape o jumătate de secol, Tina Turner, considerată cântăreaţa cu cel mai mare succes din muzica rock și supranumită "regina rock and roll", a lansat 10 albume de studio, a jucat în numeroase filme, iar discurile ei s-au vândut în peste 200 de milioane de exemplare în toată lumea.

Cântăreaţa americană, celebră pentru vocea ei puternică, îşi electriza publicul de fiecare dată cu energia ei debordantă din concerte, notează Mediafax. Tina Turner a vândut mai multe bilete la show-urile sale decât oricare alt artist solo din istorie şi a câştigat opt premii Grammy.Tina Turner s-a retras din viaţa publică după turneul ei de adio care a avut loc în 2008/2009. Vedeta a învăţat limba germană şi s-a mutat în Elveţia în 1995, unde locuiește împreună cu soțul ei, Erwin Bach.Foto: Hepta