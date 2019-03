Emily Ratajkowski, atacată pentru o poză pe plajă: A vrut să se distreze, dar a exagerat

Fotomodelul cunoscut pentru imaginile în care își promovează posteriorul a încercat să-și păstreze „rețeta succesului“ cu o fotografie amuzantă. Numai că de data asta a cam exagerat.

Ce-i al ei e al ei, iar Emily Ratajkowski știe bine asta, doar că a cam început să exagereze - după ce s-a făcut remarcată cu posteriorul ei bombat, pe care îl expune zilnic în imaginile postate pe rețelele de socializare și în ședințele foto, ea pare să-și pierdut simțul măsurii. Pe lângă numărul mare al imaginilor de același tip pe care le publică continuu, modelul în vârstă de 27 de ani a început să-i calce pe nervi pe internauți cu încrederea ei nelimitată în atuurile sale fizice.În mod sigur, Emily nu credea că va veni o zi în care pozele cu posteriorul nu-i vor mai aduce atâtea aprecieri, ci, dimpotrivă, un val de critici. Vedeta a ajuns aici pentru că a postat pe Instagram o imagine pe care mulți au considerat-o o comparație nefericită cu o prietenă al cărei corp nu este atât de atrăgător ca al ei.Emily Ratajkowski s-a lăsat fotografiată la plajă, de sus, în timp ce stătea întinsă pe burtă, pe cearceaf, într-o poziție deloc ofensivă, care îi evidenția silueta impecabilă și, desigur, posteriorul perfect. Numai că alături stătea o prietenă durdulie, Caitlin King, cu un costum de baie nu la fel de elegant și cu o siluetă și un posterior nu la fel de atractive. Diferențele fizice dintre cele două sunt imposibil de ignorat, iar dintr-o fotografie obișnuită, Emily a reușit să facă o imagine comparativă. Greșeala ei a fost că a postat-o pe Instagram, iar utilizatorii au criticat-o pentru acest gest.Unii au considerat că și-a umilit prietena pozându-se astfel:, a întrebat cineva., a acuzat-o altă persoană.este un alt comentariu.Emily a folosit imaginea pentru a-și promova colecția de costume de baie Inamorata, scrie Daily Mail . Ea i-a luat apărarea prietenei sale și a încercat să explice de ce a publicat fotografia., a scris vedeta., a mai precizat ea.Emily Ratajkowski a devenit celebră după ce a apărut în videoclipul provocator pentru "Blurred Lines" al lui Robin Thicke. De atunci ea a jucat în filmele "We Are Your Friends", "Gone Girl", "Entourage", "I Feel Pretty" și "In Darkness".Top-modelul s-a clasat pe locul patru în 2014 în topul celor sexy femei din lume publicat de revista FHM.Foto: Hepta