Ashton Kutcher îşi pierde părul: A început să-i cadă la 25 de ani

Actorul în vârstă de 40 de ani a mărturisit că a început să chelească, iar procesul a debutat încă de când avea 25 de ani.

Kutcher a făcut dezvăluirea în emisiunea TV de luni seară a lui Conan O'Brien. Discuţia despre acest subiect a început când realizatorul despre care se spune că poartă perucă i-a spus actorului:, a răspuns Kutcher, trecându-şi mâna prin păr pentru a arăta zona în care, spune el, avea mai puţine fire., a explicat el., a continuat actorul., a adăugat Kutcher.Actorul a folosit produsul care reduce producţia de testosteron, dar a fost îngrijorat de posibilele efecte secundare, întrucât îşi dorea să aibă copii., a spus el.Kutcher n-a renunţat degeaba la produsul care i-ar fi salvat părul - el are acum doi copii cu soţia sa, Mila Kunis: o fetiţă, Wyatt, şi un băiat, Dimitri. Dar are o soluţie pentru problema lui:, a glumit el. Totuşi, Ashton nu are de gând să poarte perucă atunci când va rămâne fără păr:, a mai spus el.Foto: Hepta, Daily Mail