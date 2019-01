Anthony Hopkins: filme esențiale, personaje iconice

Cu o filmografie ce numără peste 130 de filme, Anthony Hopkins – care a împlinit, pe 31 decembrie, 81 de ani – a jucat în filme de artă și blockbustere, făcând cu ușurință trecerea de la un gen la altul și de la un mare rol la altul.

A debutat pe marele ecran cu filmul câștigător de Oscar The Lion in Winter(1968), jucând alături de Peter O’Toole și Katherine Hepburn. Apare în cinci filme ale lui Richard Attenborough. A jucat zece figuri istorice și a devenit imaginea iconică pentru unele din personajele sale. Asta nu l-a împiedicat să apară și în producții cu supereroi, precum Transformers: The Last Knight (2017) ori Thor: Ragnarok(2017).





Hannibal Lecter a căpătat o înfăţişare şi a devenit o imagine iconică odată cu Anthony Hopkins. Ne-ar fi greu să enunţăm o combinaţie mai puternică de rău absolut şi putere de seducţie, decât a inegalabilului Doctor Lecter. Simţul şi intelectul actoricesc ale lui Anthony Hopkins, sub coordonarea lui Jonathan Demme (căci restul seriei a fost sub Tăcerea Mieilor/The Silence of the Lambs), au reuşit să compună un adevărat monument al pericolului antropologic, posesor al unei forţe magnetice aproape imposibil de contracarat. Cunoşti personajul, ştii că-n orice moment se poate transforma în fiara care te va devora de viu (la propriu!), şi totuşi simţi nevoia să te apropii tot mai mult, sedus de inteligenţa sa sclipitoare, de rafinamentul manierelor aristocratice, de cultura-i enciclopedică, de expresia facială şi vocală mătăsoasă...



Fără Hannibal Lecter, panopticul monştrilor de celuloid n-ar fi fost niciodată complet. Hannibal Lecter e un personaj de ficţiune din seria de romane horror a lui Thomas Harris. Primul film realizat după cărţile lui Harris a fost Manhunter (adaptare după Red Dragon). Datorită problemelor legate de copyright, realizatorii au schimbat numele lui Lecter în Lecktor, rolul său fiind jucat de către actorul Brian Cox. În 1991, Anthony Hopkins a luat Oscarul pentru acelaşi rol, de data asta în Tăcerea mieilor, şi astfel - prin celebritatea creată - Hannibal Lecter a căpătat o înfăţişare şi a devenit o imagine iconică în cultura cinematografică. În 2001, Hannibal a fost adaptat din nou pentru film, iar Hopkins îl joacă din nou pe Hannibal. În 2002, Red Dragon este ecranizat, de data asta sub titlul original, cu Anthony Hopkins protagonist, şi cuEdward Nortonîn rolul lui Will Graham.





În 2003, personajul lui Hannibal Lecter (în interpretarea lui Hopkins) este ales de către American Film Institute drept eroul negativ nr.1, în timp ce revista Empire îl pune pe Lecter drept numărul 5 între Cele mai importante personaje de film ale tuturor timpurilor.





Anthony Hopkins a fost nominalizat la Oscar în 1996 pentru rolul Preşedintelui Richard M. Nixon. În filmul biografic Nixon (1995), regizat de Oliver Stone, Hopkins întruchipează perfect caracterul lunecos şi starea de nemulţumire a preşedintelui. Hopkins joacă rolul unui Richard Nixon însingurat şi cu sufletul amar, împietrit de furia pe el însuşi şi către cei din jur, furios mai ales pe propriul nenoroc. Nixon a fost cel de-al 37 lea preşedinte al SUA (1969-1974), republican, singurul preşedinte american din istorie care a demisionat.După o politică de relativ succes pe plan intern şi extern, marcată totuşi de războiul din Vietnam, dar şi de realizări politice externe (a reuşit o relaxare a Războiului Rece) şi interne (a susţinut desegregarea rasială, a promovat descentralizarea), în timpul celui de-al doilea mandat a pierdut suportul public după scandalul Watergate (descoperirea unor interceptări ilicite ale adversarilor politici) şi a ales să demisioneze.





Anthony Hopkins l-a portretizat pe Alfred Hitchcock în producția Hitchcock (2012). Evenimentele din acest film biografic au loc în timpul producţiei unuia dintre cele mai celebre titluri din cariera regizorului, Psycho. Hitchcock a fost, după cum ştim, un vizionar, pionierul multor tehnici ale suspansului aplicate thrillerului psihologic, a revoluţionat tehnicile de filmare, a inventat tehnica prin care camera se mişcă în spaţiu ca privirea umană, de parcă spectatorul însuşi spionează personajele. Transformarea lui Hopkins în Hitchcock a fost surprinzătoare.





Anthony Hopkins s-a născut și a copilărit în Wales. Tânărul Anthony își petrecea majoritatea timpului singur, desenând sau cântând la pian. Nu era atras de școală, notele lui nu erau dintre cele mai grozave, iar cu colegii nu se înțelegea prea bine. La vârsta de 17 ani a început cursurile colegiului de muzică și dramă Cardiff. După acesta a urmat 2 ani în armată.

În 1960, Hopkins s-a înscris la școala „Royal Academy of Dramatic Arts” pe care a absolvit-o trei ani mai târziu.În perioada ce-a urmat Hopkins a jucat în mai multe piese de teatru. A întâlnit-o pe femeia cu care se va și căsători, Petronella Barker. Împreună au o fiică, pe nume Abigail. După despărțirea de aceasta, se căsătorește cu Jennifer Lynton. Hopkins a devenit foarte recunoscut pe scenele teatrelor din Marea Britanie, în roluri precum Claudius în „Hamlet”, sau în „Lion In Winter”. Deși la început juca numai în piese de teatru, cu timpul își schimbă perspectiva, se desparte de a două soție și se mută în America. Debutul său pe Broadway îl semnează în 1974 în Equus. A jucat alături de Mel Gibson în Mutiny. Debutează pe marele ecran cu The Lion in Winter (1968). Filmul lui favorit în care joacă este The World’s Fastest Indian(2005), scrie publicația bfi.org.uk.





Cele mai bune zece filme ale sale, „producțiile esențiale”, sunt - conform unui clasament publicat de British Film Institute - The Elephant Man (1980), The Bunker (1981), The Bounty (1984), The Silence of the Lambs (1991), Howards End (1992), The Remains of the Day (1993), Shadowlands (1993), Nixon (1995), The Edge (1997), Titus (1999)





Actorul a fost recompensat cu o stea pentru filmele sale, situată în partea de nord, aria 6800, pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.