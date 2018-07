Adio, Johnny Depp! Vanessa Paradis, în sfârşit mireasă

Actriţa şi cântăreaţa Vanessa Paradis şi regizorul Samuel Benchetrit s-au căsătorit la Saint-Siméon (Seine-et-Marne).

Fosta parteneră de viaţă a lui Johnny Depp s-a căsătorit, sâmbătă, cu regizorul Samuel Benchetrit în cadrul unei ceremonii discrete. Vanessa Paradis a intrat sâmbătă în clădirea primăria din Saint-Siméon, o comună situată la o oră la vest de Paris, îmbrăcată într-o rochie de culoare crem, iar ceremonia a durat 30 de minute.Aceasta este prima căsătorie pentru Vanessa Paradis. Cei doi copii ai vedetei cu Johnny Depp, fiica Lili-Rose în vârstă de 19 ani şi fiul Jack în vârstă de 16 ani, au fost şi ei prezenţi la eveniment, relatează cotidianul britanic Daily Mail La ceremonia restrânsă au participat câteva zeci de invitaţi, între care Matthieu Chedid, cântăreţul Raphaël şi bineînţeles Lily-Rose, fiica de 19 ani a cântăreţei şi a actorului american Johnny Depp de care Paradis s-a despărţit în 2012.Vanessa are numeroase legături cu acest mic oraş de 900 de locuitori, care este aproape de Coulommiers.La Saint-Siméon tatăl ei a murit la sfârşitul anului trecut. El deţinea un restaurant, Les Sources, în satul din apropiere de Saint-Rémy-la-Vanne, notează publicaţia Le Parisien Dimanche.După despărţirea surprinzătoare de Johnny Depp, artista a început o relaţie cu regizorul şi scenaristul Samuel Benchetrit. Potrivit presei franceze, Vanessa şi Samuel s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale dramei "Chien".Vanessa Paradis şi Samuel Benchetrit, amândoi în vârstă de 45 de ani, şi-au oficilizat relaţia în august 2017. Acesta a mai fost căsătorit cu actriţa Marie Trintignant, cu care are un fiu, Jules, în vârstă de 19 ani. El mai are o fiică, Saül, în vârstă de 10 ani, din relaţia cu Anna Mouglalis.Foto: Hepta