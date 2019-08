Hotelul din copac, refugiul perfect pe care un arhitect l-a creat într-o pădure din Danemarca

Cu toții visăm uneori la un loc izolat în care să ne retragem când stresul devine insuportabil. Acest hotel suspendat din inima pădurii e refugiul perfect!

Dacă ești genul care preferă natura, atunci nimic nu te poate ajuta mai mult să te relaxezi decât un loc retras, liniștit, departe de civilizație. Mulți visează la câteva zile petrecute în inima pădurii, în liniște, pentru a-și limpezi mintea și pentru a simți din nou că trăiesc. Urmând acest ideal, Rasmus Lybæk a creat Løvtag (termenul danez pentru "baldachin"), un loc minunat, înconjurat de pădurea de lângă fiordul Mariager, în peninsula Als Odde. Este un minihotel suspendat, construit pe o structură minimalistă.Ajutat de arhitectul Sigurd Larsen care a mai construit case pe malurile unor lacuri, Lybæk s-a inspirat din stilul acestuia și din experiența lui în proiectarea spațiilor reduse. Marea atracție a acestei căsuțe suspendate este că ea nu implică tăierea vreunui copac, dimpotrivă: structura este amplasată în jurul trunchiului unui pin, la o înălțime de 6-8 metri, iar cei doi plănuiesc să construiască alte două cabane în jurul unui stejar și a unui fag.Cabana are o suprafață de 31 de metri și ferestre orientate spre sud și vest, pentru a permite accesul deplin al luminii naturale.Accesul se face pe un pod din lemn, structura fiind susținută de bârne din metal, relatează Bored Panda Minihotelul are două zone pentru dormit, o chicinetă, un living și o zonă de servire a mesei, acces la terasa din lemn și o baie care dă spre dușul exterior. Din fericire pentru cei care nu sunt obișnuiți cu traiul în pădure, casa are apă, electricitate și instalații sanitare.Casa din copac poate fi închiriată de patru persoane. Tariful pentru o noapte este destul de piperat, 415 dolari, dar include mic dejun și dacă este împărțit la patru, devine tentant pentru a încerca experiența de a locui în copac, în mijlocul unei păduri din Danemarca.