Zeama de varză murată: 4 beneficii pentru sănătate

Atât varza, cât și zeama de varză murată sunt obținute în urma procesului de fermentare. Reprezintă o metodă de conservare folosită de foarte mult timp, care presupune adăugarea sării la varza mărunțită pentru a stimula eliberarea acidului lactic, care va conserva calitățile verzei. Deși are un conținut ridicat de sodiu, zeama de varză murată are multiple beneficii pentru sănătate și este indicat să facă parte din meniul specific sezonului rece.

De asemenea, zeama de varză murată poate fi cumpărată și în variante cu un conținut redus de sodiu. Chiar dacă initial nu te atrage foarte mult gustul acru, comparativ cu prăjiturile sau produsele de patiserie, consumul zilnic te poate ajuta să previi îmbolnăvirile și să reduci frecvența de apariție a diferitelor infecții. Ce farmec are să mănânci dulciuri dar să fii nevoit să stai acasă din cauza episoadelor frecvente de gripă? Mai bine dă o șansă acestui remediu traditional care continuă să aibă același efect util.

Datorită procesului de fermentare în urma căruia este obținută, zeama de varză murată va fi bogată în acid lactic, care previne dezvoltarea bacteriilor nocive în tractul intestinal și stimulează proliferarea bacteriilor benefice. Astfel, este un remediu natural foarte eficient pentru a contracara constipația, balonarea, digestia lentă, durerile sau crampele abdominale. Zeama acră nu numai că dă un impuls util digestiei, ci acționează și ca un laxativ, prevenind problemele digestive pe termen lung dacă o consumi des.

Datorită cantității ridicate de probiotice zeama de varză murată stimulează eliminarea toxinelor din organism, ceea ce te poate ajuta să diminuezi gravitatea acneei. Vei observa că leziunile acneice se vor vindeca mai repede și vor apărea mult mai rar dacă bei un pahar de moare de varză când te scoli dimineața.

Potasiul este un mineral esențial pentru funcționarea normală a organismului.Metabolizarea carbohidraților și a proteinelor, precum și contracțiile musculare necesită acest mineral. Potrivit specialiștilor, o dietă care include alimente bogate în potasiu favorizează scăderea tensiunii arteriale, nu numai pentru persoanele hipertensive, ci pentru întreaga populație. În plus, potasiul din dietă reduce complicațiile afecțiunilor cardiovasculare și crește șansele de supraviețuire după un atac de cord. O cantitate optimă de potasiu consumată în fiecare zi previne pierderea calciului prin intermediul urinei, reducând astfel riscul de osteoporoză și de calculi renali.

O cană de zeamă de varză murată conține 401mg de potasiu, ceea ce reprezintă 12% din necesarul zilnic.

Zeama de varză murată conține și vitamin C, un antioxidant esential pentru refacerea organismului și lupta împotriva microbilor. Protejează organismul împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. În urma studiilor realizate s-a constatat că varza murată și zeama păstrează 62% din conținutul original de vitamina C al verzei proaspete, așa că merită să bei cât mai des.Vei vedea că gripa de sezon îți va face probleme mult mai rar, chiar dacă temperaturile de afară continuă să scadă. Un pahar de zeamă conține 34,7mg de vitamina C, 58% din necesarul zilnic.