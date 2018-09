Cum să rămâi energică dacă ești o mamă care lucrează

Ți se pare o provocare să fii o mamă care lucrează și să lupți cu oboseala? Află cum poți avea mai multă energie, indiferent cât de multe lucruri ai de rezolvat.

Dimineața când te scoli nu mai trebuie să-ți faci griji doar pentru haine și machiaj. Când ai o familie trebuie să iei în considerare și micul dejun al copilului, hainele pe care le va purta la școală sau la grădiniță, să se spele pe dinți, să se pieptene și multe alte lucruri. În anumite momente poți avea impresia că nu vei face față, dar dacă adopți câteva strategii utile vei reuși să fii o mamă care lucrează cu zâmbetul pe buze. Nu te lăsa intimidată de cât de multe lucruri ai de făcut. Stresul te va încetini și mai mult, așa că adoptă o abordare pozitivă și toate problemele vor deveni mai ușor de rezolvat.

Iată cum trebuie să procedezi pentru a avea energie toată ziua, chiar dacă ești o mamă care lucrează foarte ocupată:



1. Nu te lăsa tentată

Credeai că este foarte ușor să pregăteși un mic dejun rapid din cereale la cutie? Ei bine, cerealele sunt utile numai dacă alegi varianta integrală. În general, produsele ambalate în cutii colorate și atractive conțin foarte mult zahăr și puține fibre, având un efect negativ asupra glicemiei. Nu este indicat să consumi astfel de produse pentru că la jumătatea dimineții îți va fi din nou foame și ai putea favoriza acumularea kilogramelor în plus. Pentru a preveni stările de amețeală și foamea constantă, cel mai bine este să eviți consumul excesiv de zahăr. Atunci când te grăbești combină felii de măr sau pară, jumătăți de prune, semințe de in sau de floarea soarelui, nuci crude sau fistic pentru un mic dejun sățios care te menține în formă. Acest mix va ajuta organismul să preia zahărul natural din componența fructelor, iar dacă adaugi și o sursă de proteine precum iaurtul grecesc simplu sau laptele integral, apetitul va fi ținut sub control până la ora prânzului. Fructoza din componența fructelor este mult mai utilă pentru a avea energie tot timpul decât zahărul rafinat. În plus, fluctuațiile glicemiei pot favoriza consumul excesiv de calorii prin apariția poftelor pentru alimente hipercalorice. Ia un mic dejun sănătos și prăjiturile, gogoșile sau bomboanele nu ți se vor mai părea irezistibile. Nucile și semințele conțin complexul de vitamine B, seleniu, cupru și acizi grași de tip Omega-3. Sunt ingredientul esențial pentru a preveni creșterea nivelului de colesterol și asigură catifelarea pielii și eliminarea rotunjimilor inestetice.



2. Nu sări peste mese





Potrivit studiilor realizate, specialiștii nu îți recomandă să renunți la micul dejun sau la oricare dintre celelalte mese principale din cauza programului aglomerat.De exemplu, persoanele care nu iau micul dejun au dificultăți de concentrare, probleme cu memoria pe termen scurt, mult mai puțină energie și sunt predispuse la îngrijorare excesivă, stres și anxietate. Ai grijă de alimentația ta pentru că trebuie să fii în formă până la sfârșitul zilei și, de multe ori, felul în care îți începi dimineața are o influență decisivă asupra întregii zile. Nu te gândi că vei slăbi mai ușor dacă economisești caloriile de la micul dejun pentru că prima masă a zilei dă un impuls metabolismului, accelerând ritmul de ardere a grăsimilor. Dacă nu mănânci nimic până la ora prânzului este mult mai probabil să faci un exces pentru că ți se va părea în regulă să consumi mai multă mâncare pentru a recupera și micul dejun. Dacă îți dorești o siluetă armonioasă și un tonus excelent trebuie să iei mesele principale la intervale regulate, la aceleași ore dacă este posibil. În acest fel vei reuși să diminuezi apetitul, iar organismul tău se va obișnui cu durata intervalelor până când primește o nouă doză de vitamine și minerale.

Dacă începi ziua cu un mic dejun sănătos și consistent este mult mai probabil să alegi alimente benefice și restul zilei, evitând chips-urile sau prăjiturile.Când știi că ești foarte ocupată dimineața poți pregăti de seara, într-un bol, o porție de fulgi de ovăz, amestecați cu nuci mărunțite, 7-8 migdale crude, 2 linguri de semințe de floarea soarelui și 3-4 curmale tocate. Dimineața nu va trebui decât să adaugi lapte și puțină miere pentru a obține multă energie și nutrienți. De asemenea, poți folosi și ce a rămas de la cină pentru a savura un prânz gustos. Pregătește-ți un sandviș aromat din friptură rece de curcan, cremă de bânză de capră, oregano și muștar Dijon. La ora cinei poți alege peștele gras precum somonul, tonul sau macroul, combinat cu o garnitură de legume fierte la aburi, iar la desert o salată de fructe cu sirop de agave.



3. Nu uita de fier

Dcaă te simți obosită foarte des, este indicat să consumi zilnic alimente bogate în fier, cum sunt carnea roșie, peștele, nucile, semințele, carnea de pui, caisele și prunele uscate. Potrivit specialiștilor, nu este suficent să alegi aceste alimente, ci trebuie să le combini cu surse de vitamina C pentru a te asigura că preiei nutrienții de care are nevoie organismul tău. Astfel, alimentele care conțin fier trebuie consumate alături de cartofi dulci, ardei gras, roșii, portocale, grepfrut sau mandarine.