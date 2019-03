Cum să mănânci sănătos când ai un program de lucru prelungit

Vei avea nevoie de multă răbdare și voință, mai ales dacă lucrezi până la 14 ore pe zi, dar poți învăța să mănânci alimentele în ordinea potrivită și să le combini pentru a obține un gust apetisant și a reduce centimetrii în plus.

Dr. Susan Niczowski, care a creat compania de produse naturale Summer Fresh, lucrează în fiecare zi între 10 și 14 ore. Indiferent cât de aglomerat este programul ei, nutriționista reușește mereu să-și facă timp pentru a alerga dimineața. „Îmi place foarte mult aerul curat de la prima oră. Am foarte multă energie dacă alerg după ce mă scol și mă simt ca și cum încep să scriu o nouă pagină din cartea vieții mele. Energia este întotdeauna punctul de plecare pentru mine”, spune aceasta.



Iată cum te sfătuiește dr. Niczowski să-ți structurezi meniul zilnic dacă lucrezi foarte mult, recomandându-ți ce să mănânci pe intervale orare prin exemplul personal:



5-7

„Beau apă călduță cu suc de lămâie de îndată ce deschid ochii pentru a-mi detoxifia organismul și a obține o doză utilă de vitamina C. Înainte să încep să alerg beau o ceașcă de cafea pentru că îmi îmbunătățește rezistența fizică și stimulează circulația sângelui spre creier și în tot corpul. Nu mănânc nimic înainte să alerg”, spune aceasta.



7-9

„Iau micul dejun după ce alerg pentru a reface necesarul de nutrienți. În acest mod îi dau organismului vitaminele și mineralele de care are nevoie și țin sub control pofta de mâncare timp de câteva ore. Mi se pare important să nu mănânci mereu același lucru la micul dejun. În zilele de lucru consum prin rotație 2 albușuri de ou cu fructe proaspete sau iaurt grecesc simplu cu semințe de chia, dovleac și felii de măr. În weekend prepar un mix din lapte de migdale, afine, quinoa și nuci mărunțite. Beau ceai verde în fiecare zi pentru a stimula digestia și a obține o doză importantă de antioxidanți. Tot la micul dejun iau și vitamina D sub formă de picături”.



10-11

„Mănânc felii de țelină, morcov și castravete cu humus sau afine și mure cu migdale pentru a preveni apariția poftelor alimentare”.



12-14

„Aleg de fiecare dată un prânz care favorizează puterea de concentrare. Îmi plac salatele pentru care prepar chiar eu dressingul și evit variantele ambalate. Voi opta de obicei pentru o porție de supă caldă pe bază de linte, 50g de friptură de pui sau pește plus o salată crocantă. Beau și ceai verde pentru a nu fi tentată de cafea”.



15-16

„Iau o gustare formată din quinoa, năut fiert și țelină sau dovlecei. În acest mod evit dulciurile și țin apetitul sub control până la ora cinei. De obicei am multe ședințe după-amiaza, iar această gustare îmi dă forța necesară pentru a mă concentra pe obiectivele pe care mi le-am fixat”.



19

„Cina mea se compune din legume asortate, proaspete sau fierte la abur. Le consum alături de o friptură de pui, curcan sau vită. În funcție de sursa de proteine pe care am ales-o voi adăuga și humus, orez negru sau ardei copt. În zilele în care nu mănânc deloc carne la masa de seară aleg fasolea neagră sau lintea roșie. Îmi place să beau și un pahar de vin roșu”.



21

„De obicei încerc să nu mănânc după ora 19 pentru a acorda intervalul necesar pentru digerarea alimentelor înainte de culcare. Dacă mi se face foarte foame voi mânca un iaurt grecesc simplu cu scorțișoară, popcorn sau un cartof copt cu turmeric. Beau multă apă de-a lungul zilei pentru a mă menține hidratată, dar reduc cantitatea după cină pentru a nu fi nevoită să mă scol des în timpul nopții. Ca să nu mă plictisesc de apa simplă variez gustul folosind felii de lămâie, portocală, castravete sau rozmarin ori busuioc verde. În acest fel elimin poftele alimentare și nu sunt tentată când văd bomboane, prăjituri sau alte delicii culinare”.