Alimente perfecte pentru creier. Ce trebuie să consumi mai des

Însă există anumite alimente perfecte pentru creier, produse naturale, fără grăsimi sau fără gluten care chiar îți pot influența cu adevărat stilul de viață și starea generală de sănătate. Cercetătorii au ajuns la concluzia că există cu adevărat alimente perfecte pentru creier, adică alimente care au un efect pozitiv asupra creierului. Iată câteva dintre acestea!

Aceste fructe sunt unele dintre cele mai mari daruri ale planetei. Afinele sunt cunoscute drept regele neîncoronat al antioxidanților, fiind folosite pentru detoxifierea organismului. Nu există multe studii care au încercat să demonstreze relația dintre afine și îmbunătățirea funcției creierului. Dar există un studiu format din 9 oameni în vârstă. Oamenii de știință au descoperit că un consum zilnic regulat de suc natural de afine, timp de 12 săptămâni, a îmbunătățit funcția memoriei. Ca în cazul fiecărui aliment enumerat mai jos, consumul de afine care depășește media recomandată poate duce, de asemenea, la apariția efectelor secundare. Atunci când incluzi afinele în alimentația ta împreună cu alte alimente destinate creierului, asigură-te că nu mănânci mai mult de jumătate de cană pe zi.

Prima legumă de pe această listă este broccoli. Orice ai face cu el: copt, gătit la aburi sau saute, acesta va îmbunătăți în continuare funcțiile creierului. Există două substanțe nutritive principale conținute de broccoli care îl plasează pe această listă. Vitamina K, ce se găsești în cantități mici și în afine, ajută la consolidarea abilităților cognitive. Iar nutrientul colina ajută la îmbunătățirea funcției memoriei. Există de șase ori mai multă vitamina K în broccoli decât în afine. Dezavantajul este că afinele sunt puțin mai gustoase. Poți include câteva buchețele de broccoli la fiecare masă caldă pe care o mănânci într-o zi, iar creierul tău va avea doar de câștigat.

Unele persoane consumă cafea, în timp ce altele preferă ceaiul. Nu trebuie să alegi între aceste băuturi, având în vedere că ambele sunt recomandate pentru creier. Ceaiul verde conține mai mult decât cofeină - conține L-theanină, care reduce în mod substanțial nivelul de anxietate. De asemenea, crește nivelul de producție a dopaminei și a undelor alfa. Nivelul inferior al cofeinei din ceaiul verde comparativ cu cafeaua face ca acesta să fie o băutură perfectă pentru funcțiile creierului. Cofeina și L-theanina prezintă efecte sinergice, care funcționează cel mai bine cu cantitatea de cofeină regăsită în ceaiul verde. Persoanele care beau ceai verde se pare că au un nivel de energie mai stabil și o productivitate sporită în comparație cu cele care preferă cafeaua. Dacă ești în căutare de alimente perfecte pentru creier, ceaiul verde ar trebui să se regăsească pe lista ta.

Portocalele sunt cunoscute pentru cantitatea lor importantă de vitamina C pe care o aduc organismului uman.O portocală mare este suficientă pentru a îndeplini 100% din consumul zilnic de vitamina C. Iar această vitamină are multe beneficii: reduce riscul bolilor cronice precum bolile cardiace, stimulează imunitatea prin creșterea producției de celule albe din sânge și îmbunătățește funcția gândirii și memoriei. Persoanele care suferă de demență au un nivel scăzut de vitamina C. Acest lucru poate însemna că, printr-un aport corespunzător de vitamina C, ai putea preveni demența.