Alimente care întăresc și regenerează cartilajul osos

Cartilajul este un țesut conjuctiv vital prezent în diferite părți ale corpului. Atunci când este deteriorat, poate provoca inflamație, durere, rigiditate și mișcare scăzută.

Aceste probleme ar putea crește riscul de osteoartrită, care este un tip de artrită. Dieta ta ar putea fi o metodă excelentă de stimulare și de îmbunătățire a sănătății cartilajului. Dacă vrei să afli ce alimente și băuturi întăresc și renegenează cartilajul osos, consultă lista de mai jos!





Ce alimente care întăresc și renegerează cartilajul osos ar trebui să incluzi în dieta ta?





Portocale





Colagenul este una dintre componentele importante ale cartilajului, iar organismul are nevoie de vitamina C pentru a-l produce. Din fericire, portocalele sunt abundente în această vitamină. Acestea vor stimula producția de colagen, vor încuraja vindecarea celulară și vor regenera și proteja cartilajul. Vitamina C se găsește, de asemenea, în cantități mai mari în varza kale, căpșune, ardei roșii și kiwi. Colagenul este o proteină care este esențială pentru o piele tânără și puternică, astfel încât portocalele te vor ajuta să te simți și să arăți mai tânăr. Poți bea suc proaspăt stors de portocale, poți adăuga portocalele în deserturi sănătoase sau amesteca împreună cu alte fructe în sucuri.





Legume





Cele mai bune legume sunt mazărea și fasolea. Pentru ca articulațiile să funcționeze în mod optim, nu ar trebui să existe inflamații în organism. Inflamația excesivă este cunoscută pentru faptul că poate duce la descompunerea cartilajului. Însă legumele te pot ajuta, datorită proprietăților lor antiinflamatoare. Proteinele din legume sunt cunoscute pentru faptul că pot crește cantitatea de colagen din organism și ajută la reconstruirea cartilajelor în acest fel. În plus, legumele au un conținut bogat de lizină, un aminoacid care este esențial pentru regenerarea cartilajelor.Cele mai bune legume sunt mazărea și fasolea.





Orez brun





Acidul hialuronic este adesea utilizat în afecțiuni asociate cu articulațiile, deoarece le lubrifiază și acționează ca un amortizor. Orezul brun are un conținut bogat de acid hialuronic. De asemenea, poți oferi organismului această substanță din alte alimente, precum morcovi și carne de vită.





Varză de Bruxelles





Vitamina K este esențială pentru sănătatea articulațiilor și a oaselor. Această vitamină este prezentă într-o mulțime de alimente, inclusiv varza de Bruxelles. Există nenumărate moduri în care o poți găti. Fără îndoială, această legumă verde va crește semnificativ nivelul de vitamina K din organism.





Nuci





Pentru a crește nivelul de acid hialuronic din corp, ai nevoie de magneziu pentru a putea să-l absorbi în mod optim din alimente.Nucile precum nucile braziliene, migdalele și semințele de susan au un conținut bogat de magneziu. Dar asigură-te că nu exagerezi cu doza zilnică recomandată, deoarece au și un conținut bogat de calorii.





Ceai verde





S-a demonstrat că acest ceai este de mare ajutor când vine vorba de menținerea sănătății cartilajului. Acest lucru se realizează cu ajutorul polifenolilor și a catechinelor pe care le conține. De asemenea, oferă numeroase avantaje pentru sănătate. Asigură-te că bei o cană de ceai verde în fiecare zi pentru cartilaje sănătoase, dar și pentru o stare generală de sănătate bună!





Acum că știi ce alimente poți include în dieta ta pentru sănătatea și renegerarea cartilajului osos, te vei proteja mult mai ușor de osteoartrită.