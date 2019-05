8 bunici din jurul lumii și ce le place să gătească

Felurile de mâncare preparate de bunici nu au concurență și de multe ori îți amintești aroma specială chiar și când nu mai sunt lângă tine sau ești plecat în călătorie. Descoperă cu ce delicii își răsfață familia bunicile din diferite colțuri ale lumii.

Inițiativa de a aduce în prim plan rețetele inconfundabile create de bunici îi aparține ziaristului Gabriele Galimberte, jurnalist și fotograf profesionist. Acesta a decis să aducă un omagiu tuturor bunicilor și iubirii pe care ele o pun în fiecare fel de mâncare pregătit pentru cei dragi.

„Totul a început cu bunica mea Marisa, care îmi pregătea mereu rețeta ei de ravioli ripieni înainte de a pleca în călătorie. Îmi amintesc că nu era atât de îngrijorată cu privire la locul unde voi sta sau celelalte facilități, dar mereu mă întreba dacă voi putea mânca ceva bun. Am călătorit în jurul lumii cu aroma de ravioli de la bunica și treptat mi-am dat seama că grija, dragostea și sentimentul de mândrie în bucătărie sunt comune tuturor bunicilor din lume. Am decis atunci că voi convinge 8 bunici din jurul lumii să îmi dea să gust din cel mai gustos preparat al lor. M-am întors în Italia cu un mix de rețete, iubire și ingrediente exotice care mă vor însoți mereu”, povestește acesta.



Iată care sunt deliciile pregătite cu atenție de fiecare bunică:



1. Legbaa: Timimoun, Algeria

„Când am ajuns în Algeria am cunoscut-o pe Legbaa, o femeie frumoasă de 42 de ani și la început mi-a venit greu să cred că este bunică. Mi-a pregătit cel mai bun cușcuș pe care l-am gustat până acum”, spune Gabriele Galimberte.



2. Megan: Homer, Alaska

„Megan are 81 de ani și a trăit toată viața în Alaska. Mi-a povestit că are 6 nepoți și un tricou cu poza fiecăruia. Când am rugat-o să gătească m-a întrebat dacă prefer somon sau elan și am ales a doua variantă pentru că nu mai încercasem. Mi-a explicat că de obicei trebuie să vânezi elanul pe care urmează să-l gătești. Trebuie să recunosc că friptura pe care am gustat-o a fost excepțională”, spune ziaristul.



3. Balata: Natawa, Fiji

„Balata are 3 nepoți și speră că vor deveni pescari la fel ca și bunicul lor. Locuiește într-o casă mică, între palmieri, aproape de ocean. Mi-a pregătit o tocăniță de pește mai bună decât orice am gustat până acum. Nu voi uita aroma aparte”, a spus ziaristul.



4. Inara: Kekava, Lituania

„Inara mi-a arătat un tablou mare cu toți membrii familiei, pe care îl ține în living și îl consideră cel mai valoros lucru pe care îl are. Mi-a dat să gust dintr-un preparat cu hering, cartofi și brânză numit silke. Toate ingredientele se combinau foarte bine și nu mi-a venit să cred cât de bun era ceea ce mâncam”, a spus Gabriele Galimberte.



5. Eti: Jakarta, Indonezia

„Eti și-a petrecut cel puțin 4 ore pe zi în bucătărie în ultimii 40 de ani. Are 63 de ani și pregătește mereu mâncarea pentru soțul ei, fiica ei, soțul acesteia și cei doi nepoți adolescenți. Mi-a pregătit soto betawi, supă de vită cu miez de nucă de cocos și legume. Totul a fost gata rapid, dar gustul m-a cucerit complet”, a spus ziaristul.



6. Grace: Mumbai, India

„Grace s-a născut în Goa acum 82 de ani, dar locuiește în Mumbai de 10 ani cu familia unuia dintre fiii ei. Familia ei provine din Portugalia, iar rețetele ei denotă savoarea specifică. Mi-a gătit vindaloo cu carne de pui și am ajuns să cred că poate ar trebui să-l includ în favoritele mele”, spune Gabriele Galimberte.



7. Ayten: Istanbul, Turcia

„Ayten s-a născut acum 76 de ani în Izmir, la 10 ani s-a mutat cu familia în Austria, iar la 20 s-a căsătorit și a rămas în Istanbul. Are 4 nepoți, dintre care doi sunt deja adulți. Mi-a pregătit karniyarik, vinete umplute cu legume și carne. Mi s-a părut un preparat ușor și consistent în același timp, cu un gust senzațional”, spune Gabriele.



8. Fifi: Cairo, Egipt

„Fifi s-a născut în deșert, într-un sat de pe malul Nilului, iar după ce s-a căsătorit s-a mutat în Cairo. Are un nepot și locuiește cu toată familia. Copiii ei și nepotul spun adesea că este o bucătărească excelentă, dar Fifi este modestă și spune că nu alege decât rețete simple. Pentru mine a gătit kuoshry, o plăcintă cu paste, orez și boabe de fasole. Mi s-a părut excelentă și cred că este foarte talentată și pune multă dragoste în tot ceea ce face”, a spus Gabriele.