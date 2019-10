5 sandvișuri sănătoase care te ajută să slăbești

Ai foarte puțin timp pentru a găti, iar programul încărcat te face să-ți începi ziua foarte devreme și să ajungi târziu acasă? Nutriționiștii îți dezvăluie ce sandvișuri poți pregăti pentru a te menține în formă indiferent cât de lung este programul de lucru.

Poate credeai că nu te poți apropia deloc de sandvișuri dacă vrei să slăbești, dar dacă alegi ingredientele potrivite poți obține rapid echivalentul unei mese sănătoase, cu multe vitamine, minerale și fibre. Un sandviș îți dă libertatea de a fi mereu activ și îl poți consuma în drum spre serviciu sau înainte de o ședință.

Important este să nu alegi doar gemul sau untul, combinate cu pâine albă, pentru că nu vei obține avantaje din punct de vedere nutritiv. Ingredientele adecvate vor accelera pierderea în greutate și îți vor da multă energie, fără să reprezinte un compromis la capitolul calorii.



Iată ce sandvișuri trebuie să alegi pentru a-ți recontura corpul în timp ce te bucuri de gustul bun:



1. Sandviș cu banane, unt de arahide și afine

Iată un sandviș cu multe proteine, care poate fi utilizat pentru a uita de gogoși sau alte dulciuri. Nu are decât 400 de calorii și va reduce apetitul timp de cel puțin 4 ore.

Ingrediente:

- 2 felii de pâine integrală;

- o lingură de unt de arahide;

- 6 felii de banană;

- 7-8 afine.

Cum se prepară:

Întinde untul de arahide pe cele două felii de pâine, după ce le-ai prăjit. Continuă cu feliile de banană și afinele, apoi consumă fiecare felie separat.



2. Sandviș cu pâine prăjită, ton și salată verde

Tonul are un număr redus de calorii, dar o cantitate ridicată de grăsimi sănătoase, care favorizează eliminarea celulitei și a kilogramelor în plus. Acest sandviș are 420 de calorii și un gust senzațional.

Ingrediente:

- 2 felii de pâine integrală;

- 3-4 linguri de ton mărunțit în suc propriu;

- 4 frunze de salată verde;

- o linguriță de maioneză light.

Cum se prepară:

Prăjește cele 2 felii de pâine, pune 2 felii de salată pe prima, adaugă tonul mărunțit, pune maioneza și finalizează cu încă 2 felii de salată verde și a doua felie de pâine prăjită.



Zmeura este o sursă excelentă de antioxidanți, iar untul de migdale îți va asigura o doză utilă de proteine și grăsimi sănătoase. Acest sandviș are numai 390 de calorii, așa că nu ezita să-l savurezi și tu.

Ingrediente:

- 2 felii de pâine integrală;

- 50g de zmeură proaspătă;

- 2 linguri de unt de migdale.

Cum se prepară:

Întinde tot untul de migdale pe una dintre felii. Pe cealaltă întinde zmeura făcută piure. Lipește cele 2 felii și pune sandvișul pe grătar timp de 5 minute. Întoarce-l la jumătatea intervalului pentru a evita arderea pâinii.



4. Sandviș cu vinete și mozarella

O variantă cu multe vitamine, care conține 410 calorii.

Ingrediente:

- 2 felii de pâine integrală;

- 4 felii de vânătă, rumenite la tigaie cu ulei de măsline;

- 50g de brânză mozarella, rasă;

- 4 frunze de spanac crud;

- 3 felii de roșie.

Cum se prepară:

Pune brânza rasă pe feliile de pâine, apoi 2 felii de vânătă, feliile de roșie și câte 2 frunze de spanac.Unește feliile și savurează.



5. Sandviș cu friptură de pui, roșii și salată verde

Acest sandviș are 500 de calorii, multe fibre, proteine și minerale utile pentru reducerea greutății și eliminarea celulitei.

Ingrediente:

- 2 felii de pâine integrală;

- 4 felii subțiri de piept de pui rumenit la grătar;

- ½ ceapă roșie, tăiată solzi;

- 4 felii mari de roșie;

- 2 frunze de salată verde.

Cum se prepară:

Pune o frunză de salată pe prima felie de pâine, adaugă ceapa, feliile de piept de pui, feliile de roșie, a doua frunză de salată, apoi închide sandvișul cu a doua felie și savurează.