Cofeina nu te ajută să slăbești

Însă se pare că aceste afirmații nu se ridică la nivelul zvonurilor. Potrivit unui nou studiu publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics , cofeina nu are niciun efect asupra pierderii în greutate. Cu alte cuvinte, nu te ajută să slăbești. Iată cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie!