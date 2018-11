7 gustări sănătoase care îngrașă

Eviți chips-urile, gogoșile sau bomboanele, dar nu ai eliminat centimetrii în plus? Modul în care consumi principalele gustări sănătoase îți poate periclita silueta.

Este foarte bine că ai reușit să renunți la alimentele hipercalorice care favorizează îngrășarea, dar strategia pentru slăbire nu se oprește aici. În afară de inamicii evidenți ai siluetei există și gustări sănătoase care pot adăuga kilograme în plus dacă nu sunt consumate corect. Plictiseala, mostrele gratuite, momentele dificile sau emoțiile pot cauza apariția frecventă a gustărilor.

Singurele situații în care mâncatul frecvent este justificat sunt în cazul copiilor, al persoanelor care suferă de diabet sau al atleților. Pentru toate celelalte persoane gustările pot reduce apetitul și vor preveni mesele copioase, dar pot deveni contraproductive dacă au mai puțin de 3g de fibre, 5g de proteine și mai mult de 200 de calorii.



Iată care sunt principalele gustări sănătoase care îți pun în pericol greutatea:



1. Mixurile de nuci, semințe și fructe confiate

Sunt o opțiune rapidă pentru excursii, dar nu și dacă ai un stil de viață sedentar și petreci multe ore la birou. Majoritatea produselor de acest tip conțin zahăr adăugat și un exces de grăsimi pentru îmbunătățirea aromelor. De exemplu, 3 linguri dintr-un astfel de amestec au 9g de grăsimi și 11g de zahăr. Trebuie să fii foarte atent la mărimea porției pentru a evita efectele negative asupra siluetei.



2. Rondele de orez expandat

Credeai că nu au deloc calorii pentru că sunt atât de ușoare? Ei bine, nutriționiștii nu sunt de acord cu aceste gustări pentru că nu au suficiente fibre și proteine și este foarte ușor să pierzi din vedere numărul rondelelor consumate. „Dacă vrei totuși să folosești rondelele de orez expandat ca gustare cel mai bine este să le rupi în bucăți mai mici pentru a prelungi timpul în care le consumi. Dacă le lași întregi vei simți nevoia să termini fiecare bucată atunci când guști din ea. Popcornul cu rozmarin și coajă de portocale este o alternativă la fel de gustoasă, dar mai utilă pentru siluetă”, potrivit dr. Joy Dubost, nutriționist certificat.



3. Guaccamole

„Cel mai adesea se consumă un avocado întreg sub formă de guaccamole, pe post de sos la salatele de crudități sau la friptură. Acest obicei poate adăuga 400 de calorii suplimentare, care în timp se vor depune exact în zonele-problemă”, explică dr. Varianta cea mai gustoasă de a consuma avocado este guaccamole. Avocado este o sursă excelentă de grăsimi mononesaturate, potasiu și fibre. Dar cât de des te limitezi la a cincea parte dintr-un avocado, porția recomandată de nutriționiști pentru a preveni îngrășarea?, explică dr.Dubost.



4. Fructele confiate

Sunt ușor de transportat, au o textură plăcută și sunt dulci. Conținutul ridicat de antioxidanți le face o opțiune sănătoasă, dar acest lucru nu înseamnă că au și foarte puține calorii. Este foarte ușor să consumi prea multe fructe confiate, iar unele sortimente pot avea zahăr adăugat. Astfel, 6 felii de mango confiat conțin 32g de zahăr, ceea ce depășește necesarul zilnic pentru femei, de 25g. Este mult mai util să combini felii de fructe proaspete cu brânză pentru a obține o gustare consistentă, care nu îți anulează eforturile de a-ți remodela silueta.



5. Batoanele de cereale

Majoritatea batoanelor de cereale sunt ambalate în culori atractive și atrag atenția asupra conținutului de nutrienți, însă adesea au 250-300 de calorii și mult prea mult zahăr. Fii vigilent în special când vine vorba despre batoanele proteice sau cele create special pentru sportivi pentru că ambalajul ar putea include 2 porții și ai putea consuma un număr dublu de calorii fără să-ți dai seama. Iaurtul grecesc simplu combinat cu semințe de chia sau fructe de pădure este o gustare mai puțin riscantă. Planifică-ți gustările din timp și nu vei ceda în fața unui baton care ar putea să stopeze procesul de slăbire și să-ți afecteze motivația.



6.

Deși sunt mai sănătoși decât chips-urile nu sunt deloc alimentul ideal pentru siluetă. „Chiar dacă alegi o variantă din făină integrală nu vor avea suficiente fibre și proteine pentru a justifica numărul de calorii. Totalul de calorii din covrigei poate crește rapid mai ales dacă au și glazuri”, explică dr. Dubost. Dacă ți-e poftă de o gustare crocantă mai bine încearcă rondele de ardei gras cu brânză Cheddar și roșii cherry. Vei obține multe vitamine, dar vei face o economie importantă de calorii.



7. Migdalele

Se află adesea pe lista de gustări sănătoase pentru că au cantitatea ideală de proteine și fibre pentru a ține apetitul sub control. De asemenea, conțin și grăsimi mononesaturate și vitamina E, însă este foarte simplu să depășești porția recomandată de 30g. Dacă te uiți la televizor sau discuți cu prietenii în timp ce ai desfăcut o pungă cu migdale ai putea foarte ușor să consumi până la 500 de calorii în plus. Cel mai bine este să măsori porția înainte de a mânca. 23 de migdale sunt cantitatea ideală pentru a evita kilogramele în plus.