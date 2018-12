Ce să nu-i spui unui părinte care are un copil cu alergii: părerea mamelor

Indiferent dacă este vorba despre alergii grave sau doar de o intoleranță alimentară, unele mame încearcă să înțeleagă mai bine ce se întâmplă, în timp ce altele sunt îngrijorate în permanență.

Când se discută despre alergii reacțiile pot fi foarte diferite, de la impresia că anumiți părinți exagerează până la înțelegerea completă a noilor reguli de alimentație și susținerea acestora. Este un subiect delicat, care trebuie abordat cu mult tact deoarece uneori dorința de a ajuta poate cauza probleme suplimentare.



Iată ce consideră 8 mame care au copii cu alergii că nu este indicat să li se spună:



1. „Îmi pare rău, dar și copilul meu este mofturos, nu vrea să mănânce decât unt de arahide”

„Nimic nu mă deranjează mai tare decât un alt părinte care știe că nucile sau alunele îi pot pune viața în pericol copilului meu, dar consideră că este normal să îi dea copilului lui unt de arahide lângă noi. Nu mi se pare corect, pot apărea accidente, copilului îi poate fi poftă și este foarte periculos”, spune Kelly, mamă a doi copii cu alergie severă la nuci.

În aceste cazuri soluția ideală este să se diversifice meniul copiilor care nu au această alergie sau să-și țină sandvișurile într-o parte separată a frigiderului de la școală pentru a evita riscurile. De asemenea, este util să li se explice cât de grav ar fi dacă unul dintre colegii alergici ar lua din greșeală sandvișul lui, astfel încât să devină empatic și să vrea să ajute.



2. „Înțeleg prin ce treci. Copilul meu are dificultăți de vorbire și îl ducem la terapie uneori”

„Mi se pare foarte ciudat, deși se întâmplă des, ca alergiile copilului meu să fie comparate cu lucruri care nu au nicio legătură cu alimentația, de exemplu dificultățile de vorbire. Cum se poate compara tristețea copilului pentru că nu poate gusta niște preparate care arată apetisant cu alte probleme? Înțeleg că nimeni nu vrea ca fiul sau fiica lui să fie marginalizat, dar în cazul meu copilul se simte diferit pentru că nu poate sta la masă alături de colegi deoarece riscă să guste ceva ce i-ar face rău”, explică Hannah J., mama unei fetițe cu alergie severă la nuci.



3. „Este simplu de rezolvat cu o injecție nu-i așa?”

„Mai demult o altă mamă m-a întrebat de ce sunt atât de îngrijorată dacă totul se rezolvă rapid cu o injecție cu epinefrină. Din păcate fiul meu Jack, care are doar 5 ani, nu are cum să facă acest lucru singur și nici nu este recomandat. Când am întrebat-o ce fel de gustări ar prepara fără nuci a spus că ar fi imposibil și că, dacă vreau ca fiii noștri să se joace împreună, ar fi bine să merg și eu cu ei ca să mă asigur că totul este în regulă. Înțeleg că nu toată lumea trebuie să se preocupe de alergii, dar mi s-a părut o reacție ostilă”, spune Kendra B.



4.

„Petrecerile organizate pentru zilele de naștere ale colegilor sunt o provocare din punct de vedere al alergiilor. Vine un moment în care ai impresia că apar una după alta, ca o avalanșă, dar trebuie să fii mereu pregătită cu feluri de mâncare pe care le poate consuma copilul. De obicei prepar 2 feluri de mâncare fără niciun produs lactat plus desert. Nu încerc să le arăt mamelor care au organizat petrecerea că mâncarea lor nu este suficient de bună, ci pur și simplu mă asigur că fiul meu se simte bine. De multe ori mă întreabă de ce aduc mâncare și realitatea este că e o situație dificilă, nu vreau să le jignesc sau să le arăt că nu am încredere că vor prepara felurile de mâncare fără substanțele alergene, dar în același timp nu pot risca sănătatea copilului. Cred că deja au început să se obișnuiască și nu mai sunt la fel de surprinse ca la început”, spune Jennifer C.



5. „Nu pot să-mi dau seama cum reușești”

„Toată lumea îmi spune asta și, chiar dacă la început mi se părea un semn de sprijin, mă deranjează. Nu este ca și cum aș avea de ales. În momentul în care copilul tău are alergii severe trebuie să te descurci. Copilul meu a învățat să ocolească alimentele care i-ar putea face rău și are la el medicamentele pe care le poate lua în caz de nevoie", spune Lily K.



6. „Cred că nu conține nuci”

„Când cumnata mea a venit cu niște prăjituri de la cofetărie spunând că nu crede că au nuci pentru că nu se vedea nimic în glazură nu m-am supărat, dar i-am spus că nu pot să-i dau copilului produse fără etichetă deoarece nu pot fi sigură de restul ingredientelor. Apreciez bunele intenții, dar adevărul este că întotdeauna este mai bine să vezi exact ingredientele”, spune Christa P.



7. „Ai încercat să-l testezi din nou? Poate să-i dai câte puțin?”

„Nu, nu facem experimente pe copil. Chiar și puțin unt de arahide l-ar face să nu mai poată respira. Nu mi se pare deloc util să se minimizeze gravitatea simptomelor alergice”, spune Lorraine C.



8. „O să-i treacă după ce crește”

„Dacă alergia a apărut din primul an de viață și persistă până la 11 ani șansele să dispară sunt nule. Probabil că o va avea și la facultate sau la primul job, dar nu este ca și cum o face intenționat, ca să aibă parte de atenție. Este o afecțiune diagnosticată și trebuie tratată cu seriozitate”, spune Heather D.