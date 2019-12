Proiecte de case pentru persoane în vârstă – design universal

Principiul designului universal a luat naștere tocmai din grija de a asigura și persoanelor vârstnice acces facil în diferite zone ale unei case.

Conceptul a pornit de la preocuparea initiala care i-a avut in centru pe cei cu dizabilitati, dar in timp s-a extins si ii vizeaza si pe cei care isi construiesc case in care vor sa isi petreaca tot restul vietii. Acest tip de case sunt adaptate astfel incat sa faciliteze miscarea persoanelor in varsta. Vedem mai jos cateva proiecte de case pentru persoane in varsta:Din exterior casele pot parea locuinte obisnuite, cu exceptia faptului ca majoritatea au un singur nivel tocmai din motivul amintit mai sus. In interior insa, proiectele sunt adaptate si gandit astfel incat sa preintampine orice dificultate pe care un om in varsta ar intalni-o.De exemplu, holurile sunt destul de largi astfel incat sa permita accesul facil al carucioarelor. In baie, cabina de dus coboara pana la podea si nu are niciun fel de bordura la baza. De asemenea, baile sunt dotate cu pardosele antiderapante si elemente de sustinere. In general, planul interior este de unul open space care permite unui batran sa ajunga usor in orice colt si pe care sa il controleze vizual mai bine.