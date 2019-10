Cum să recunoşti hainele de proastă calitate. 5 trucuri utile

Atunci când mergem la cumpărături, în mod evident, ne dorim să achiziţionăm articole calitative, care să nu îşi schimbe forma după câteva spălări, de exemplu.

Cum sa recunosti hainele de proasta calitate. Verifica articolele din bumbac

Cu toate ca fiecare piesa are o eticheta pe care sunt trecute materialele din care e confectionata, cateodata, avem surprize ca si hainele de care eram convinsi ca sunt calitative si care probabil au necesitat si o investitie mai mare, sa se deterioreze mult mai repede decat ar trebui. Asadar, pentru a evita astfel de situatii, iti venim astazi in ajutor si te invatam cum sa recunosti hainele de proasta calitate, apeland la aceste 5 trucuri utile.Daca ai gasit o piesa pe a carei eticheta scrie ca este realizata din 100% bumbac, asta nu inseamna ca este si calitativa.Astfel, pentru a te asigura ca intr-adevar isi merita investitia, strange materialul in pumn, pentru cateva secunde. Daca dupa ce i-ai dat drumul, are un aspect neplacut, precum o bucata de hartie care a fost mototolita, inseamna ca materialul respectiv a fost tratat cu un agent special, ca sa isi pastreze forma. Aceste articole de imbracaminte isi vor schimba textura chiar dupa prima spalare, asadar e indicat sa le eviti. Citeste continuarea...