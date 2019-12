Case construite din paleți – economii, îndemânare și grijă față de natură

Paletul rămâne cel mai accesibil material de construcție alternativ care poate sta la baza a numeroase și diferite structuri.

Am văzut de-a lungul timpului cum paleții, puși cap la cap, aduc un plus de formă atât în interioare, cât și exterioare, metamorfozându-se dintr-un material cu aspect rece și rigid în obiecte de mare ajutor în gopspodărie. De data aceasta ridicăm miza și aruncăm o privire la case construite din paleți, în design simplu, dar original.Începem cu o casă mică, un fel de căsuță de vacanță, construită integral din paleți. Seria de imagini ne oferă câteva detalii despre pașii care trebuie urmați pentru a putea obține și noi această structură cochetă. Este o căsuță fără fundație, suspendată pe câțiva stâlpi din ciment, care poate fi la fel de bine amplasată și în colțul unei curți.Îmbrăcată în furnir, căsuța are pereții finisați tot cu scânduri provenind din paleți vechi, conferindu-i o textură aparte.Un proiect similar, diferențiat de utilizarea sticlei la frontoane pentru a aduce un ușor aer modern unei structuri construite din materiale reciclate. Ușile și ferestrele au fost vospite în roșu pentru a imprima puțină personalitate acestei căsuțe. Folosind paletii pentru astfel de construcții, fie ele și sezoniere, economisiți bani, vă îmbunătățiți îndemânarea practică și puneți umărul la eforturile de conservare a naturii. Citește în continuare...