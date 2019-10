Casa lui Dani Oțil – o jumătate de vilă gândită în spirit practic, pentru un om cu puține pretenții

Dani Oțil a prezentat în direct modul în care arată casa lui. Prezentatorul a recunoscut că înca de când a construit casa a avut trei dorințe și una dintre ele a fost aceea de a își face cinema în pivniță.

Prezentatorul a avut o serie de preferinte in momentul in care a ales sa se mute in propria sa casa si se simte perfect in ea.

Cele mai mari dorinte ale sale au fost sa aiba incalzire in pardoseala, cinema in beci si un panou electric care sa incalzeasca baia si obiectele din interior.