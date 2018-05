iCEE.fest 2018, în linie dreaptă: două săptămâni până când giganții Internetului și tehnologiei vin la București

Printre ei:, autorul celebrei cărți “Technology vs. Humanity”,co-autor al comediei “The Death of Stalin”, futuristul, cel mai tânăr antreprenor din digital & tech care a primit finanțare si autor al cărții “The Cheat Code”sau– un milionar in bitcoin si promotor al metodelor alternative de economisire. Dar si mulți alții, listați aici