Luna este din ce în ce mai mică. Studiu

Pe măsură ce interiorul lunii se răcește, aceasta se micșorează, ceea ce face ca suprafața sa tare să se crape și să apară noi formațiuni, conform unei cercetări realizate de NASA. Luna s-a micșorat cu aproximativ 45 de metri în ultimele câteva sute de milioane de ani.

NASA a și publicat un clip pe Twitter, arătând câteva dintre crăpăturile de pe suprafața lunii. Astronauții au plasat seismometre pe lună într-o serie de misiuni anterioare. Oamenii de știință, care au stabilit că, de fapt, cutremurele de pe lună sunt suficient de aproape de crăpături pentru a fi stabilită o cauzalitate, au publicat analizele lor într-un studiu din revista Nature Geoscience, potrivit NASA. Agenția spațială a înregistrat, de asemenea, dovezi ale fisurilor într-o serie de imagini.

Această analiză oferă primele dovezi că aceste crăpături încă sunt active și probabil că produc cutremure în prezent, pe măsură ce luna continuă să se răcească și să se micșoreze treptat, conform autorului principal al studiului, Thomas Watters, de la Center for Earth and Planetary Studies din cadrul Smithsonian’s National Air and Space Museum.Acesta a declarat că aceste cutremure pot fi puternice, în jur de cinci pe scara Richter, conform declarației NASA.