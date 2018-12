Lecția unui părinte: Și-a pus fiica să meargă la școală 8 km pe jos, în frig, pentru că a bătut o colegă - VIDEO

Tatăl unei fete de 10 ani i-a dat o lecție pentru că a fost dată jos din autobuzul școlii după ce a lovit o colegă. Ea era la a doua agresiune.

Când a văzut că fiica sa nu se potolește iar situația scapă de sub control, Matt Cox, un bărbat din Swanton, Ohio, n-a stat pe gânduri și i-a dat acesteia o lecție pe care s-o țină minte.



Matt a scris pe Facebook că fiica lui a primit interdicția de a mai urca timp de o săptămână în autobuzul școlii după ce vinerea trecută a agresat o colegă. După acest incident, fata i-a spus tatălui ei că va trebui s-o ducă toată săptămâna la școală cu mașina. Este pentru a doua oară când ea a fost pedepsită pentru bullying, așa că e de înțeles că lui Matt nu i-a picat deloc bine această ispravă.



"Mi-am dat seama că ea privea ocazia de a merge cu autobuzul sau cu mașina la școală ca pe un drept, nu ca pe un privilegiu", a explicat tatăl fetei într-un interviu pentru postul WEWS-TV.



El a găsit o metodă ca s-o învețe minte să nu-și mai agreseze colegii - cale de opt kilometri, acesta a rulat cu mașina încet în spatele fiicei sale, în timp ce aceasta mergea pe marginea șoselei, cu ghiozdanul în spate, în frig, și a filmat-o cu telefonul mobil.

Apoi a postat înregistrarea pe Facebook , ca să știe toată lumea că nu poți să bați pe cineva și să scapi nepedepsit.

Filmarea, intitulată "Life lessons/Lecții de viață", a devenit repede virală și a fost distribuită de 331.477 de ori, primind peste 156.000 de like-uri, scrie News 5 Cleveland.



Cox spune în acest filmuleț că i-a explicat fetei că faptele sale au condus la pedepsirea sa, iar aceasta a înțeles că agresiunea a fost motivul pentru care a trebuit să meargă pe jos la școală.



"Știu că mulți dintre cei care sunteți părinți nu acceptați așa ceva, e în regulă. , spune bărbatul în înregistrarea sa.



"Părinții trebuie să-și țină copiii sub control. Acesta e felul meu de a-mi ține copilul sub control. Nu sunt un genul de părinte care să ascundă lucrurile sub preș și să spună așa sunt copiii", a mai precizat Matt Cox, apreciat de mulți părinți pentru felul în care a acționat.