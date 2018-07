Fiul cântăreţei Tinei Turner s-a sinucis

Craig Raymond Turner, fiul în vârstă de 59 de ani al Tinei Turner, a murit marţi, după ce s-a împuşcat.

Craig a fost găsit în reşedinţa sa din Studio City, în apropiere de Los Angeles, anunţă TMZ . Poliţia a raportat moartea lui drept sinucidere. Rezultatele autopsiei încă nu au fost date publicităţi.Craig Raymond Turner, agent imobiliar în San Fernando Valley şi membru al National Organization of Realtors şi California Association of Realtors, era fiul Tinei Turner cu saxofonistul Raymond Hill. Primul soţ al artistei, Ike Turner, l-a adoptat pe Craig.Cu câteva ore înainte de moartea fiului ei, cântăreaţa în vârstă de 78 de ani a participat la un eveniment, Haute Couture Paris Fashion Week, relatează Daily Mail Tina Turner mai are trei copii: Ronnie (57 de ani), singurul copil cu Ike, şi cei doi fii din primul lui mariaj, pe care vedeta i-a adoptat când s-au căsătorit în 1962: Ike Jnr (59 de ani) şi Michael (58 de ani).În mai 2005, Tina Turner îi mărturisea realizatoarei TV Oprtah Winfrey că fiul ei, care fusese abuzat de tatăl lui, a fost un copil sensibil.Tina s-a despărţit de Ike Turner după ce Craig a absolvit colegiul, după o căsnicie de 16 ani în care a suportat nenumărate episoade de violenţă. Într-o noapte, vedeta a plecat de acasă, îmbrăcată doar cu rochia albă pătată de sânge şi cu numai 36 de cenţi în portofel. Din 1994, ea trăieşte în Elveţia cu al doilea soţ, producătorul muzical Erwin Bach, cu care s-a căsătorit în urmă cu cinci ani.Foto: Hepta