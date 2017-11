Tratamentul corporal cu LED +Esthetic - te scapa de kilogramele nedorite inainte de sarbatori

Cauti un tratament corporal total nedureros, cu efect rapid si vizibil inca de la prima sedinta? Descopera terapiile de remodelare corporala cu tehnologia LED+Esthetic, pe baza diodelor emitatoare de lumina multicolora. Tratamentele anticelulitice cu noua tehnologie LED sunt foarte solicitate de catre romance, gratie efectului lor remodelator, rapid si fara durere. Procedurile sunt non-invazive si reprezinta o alternativă viabila la interventiile chirurgicale, pentru a reduce considerabil tesutul adipos.Tratamentul corporal cu LED +Esthetic are un efect vasodilatator, reducând celulita și excesul de grăsime si lasand pielea tonifiata. Mai mult, aspectul vergeturilor se atenueaza. Se pot trata bratele, picioarele, abdomenul si fesele, iar cele mai bune rezultate se obtin prin combinarea acestor tratamente corporale cu sportul si cu o dieta echilibrata, pe baza de fructe si legume. Inovatia LED+Esthetic permite obtinerea de rezultate inca de la prima sedinta, cand are loc o scadere vizibila in circumferinta, cu aproximativ 1-3 cm.Tratamentul corporal cu LED include 4 pasi:1. Activarea enzimelor - Enzimele reprezintă cheia pentru o absorbție bună a hranei, fiind eliberate odată ce începem să mestecăm. Enzimele determină digestia, detoxifierea, imunitatea și toate celelalte procese metabolice și regeneratoare. O viață stresantă si mancarea de tip fast-food au ca rezultat o populație practic lipsită de enzime digestive. Implicațiile sunt multiple și grave, dar sunt reversibile și pot fi corectate.2.Vasodilatatia - Funcţia primară a vasodilataţiei este de a creşte fluxul de sânge în organism pentru țesuturile care au nevoie cel mai mult. Punerea sangelui in miscare prin tratamentul anticelulitic este esentiala pentru sanatatea organismului, mai ales daca nu se face sport saptamanal.3. Drenajul - Drenajul este extrem de important în procesul de slăbire. Este o arma ideala impotriva celulitei si a depunerilor de grăsime, contribuind activ la detoxifierea organismului și la stimularea sistemului imunitar. Prin drenaj se accelerează circulația sanguină, generând un efect instant de confort și sănătate, eliminarea lichidelor și a grăsimii. Din punct de vedere al eficienței, este clasat pe locul întâi în ce privește slăbitul și eliminarea celulitei. Mai mult, procedeul este în totalitate lipsit de durere.4. Masajul Anticelulitic /de tonifiere - Aplicarea produsului profesional No+Vello care stimuleaza cele 3 procese de mai sus se realizeaza prin masaj corporal viguros, menit a netezi pielea si a favoriza patrunderea ingredientelor naturale active din produs in profunzimea pielii.Tratamentele corporale cu LED+Esthetic sunt o descoperire a Laboratoarelor de Cercetare si Dezvoltare No+Vello Spania si se regasesc in centrele de infrumusetare Nomasvello din Bucuresti si din tara. Mai multe detalii despre noile aparaturi de remodelara corporala din saloanele de infrumusetare, pe www.nomasvello.ro.