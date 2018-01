Remodelarea corporală - sfaturi de care să ținem seama

Pornind de la ideea că lumea, așa cum o vedem astăzi, este rezultatul unui proces continuu de modelari și remodelări, Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie, subliniază importanța imaginii și a permanentei schimbări, atunci când vine vorba de propria persoană și vine cu câteva sfaturi de care trebuie să ținem seama.„Remodelarea corporală este un termen general pentru care trebuie să depunem eforturi susținute pe diferite planuri. Bineînțeles că, în cadrul acestui proces de remodelare corporală, putem menționa și beneficiile pe care le are alimentația atât pentru corpul, cât și pentru psihicul nostru. Așadar, consumul de alimente sănătoase, a fructelor, legumelor, a peștelui, a mâncărurilor gătite sănătos (grătar, la abur etc) și a celor slab calorice vor aduce o schimbare benefică organismului nostru, pornind din interior. Evident că frumusețea fizică pornește din interior și tocmai de aceea alimentația împreună cu hidratarea corpului contribuie la rezultate în remodelarea corporală”, spune Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie, Doctor în științe medicale.Alături de alimentația zilnică, sportul are un rol important în remodelarea corpului, exercițiile fizice având un rol pozitiv asupra vieții de zi cu zi. „Exercițiile fizice ne fac să gândim mișcarea, să coordonăm părti ale corpului nostru; lucrând zilnic aducem în viața noastră o stare de bine. Totodată, prin sport ne perfecționăm activitatea psihică, scăpăm de grăsimi și tot el ne ajută să avem încredere în noi înșine.", mai spune specialistul SkinMedClinic.„Utilizarea aparaturii de ultimă oră pentru efectuarea unor tratamente pentru înfrumusețare e recunoscută la nivel mondial.Un tratament de foarte mare succes, utilizat la clinici de top din lume și de majoritatea celebrităților de la Hollywood este tratamentul în remodelare corporală Velashape III. Cu ajutorul acestui aparat scapi de celulită și de laxitatea pielii. Produs de celebra companie SYneron Candela, unul dintre liderii mondiali producători de aparatură medicală și cosmetică, aprobat FDA (Food and Drug Administration, USA), Velashape lll reprezintă ultima generație pentru conturarea siluetei, tratarea zonelor cu aspect de "coajă de portocală" și a celor ce prezintă laxitate cutanată. Velashape lll combină 4 tehnologii într-un singur aparat, astfel încât pe zona tratată se vor obține rezultate excelente într-un timp mult mai scurt. Echipamentul ajută la diminuarea celulitei prin cele 4 tehnologii: infraroșu, radiofrecvență, vacuum pulsat și role masaj. Lumina infrarosu încălzește țesutul până la 3 mm adâncime, stimulând astfel resorbția edemelor aducând mai mult oxigen și un schimb celular îmbunătățit în timpul tratamentului. Radiofrecvența bi-polară încălzește țesutul până la 15mm adâncime favorizând astfel stimularea fibrelor de colagen și elastină. Acest lucru duce la remodelarea pielii dumneavoastră. Vacuumul ajută la îmbunătățirea fluxului sanguin, limfatic și în același timp livrează precis energia celorlalte tehnologii în zona tratată. Rolele mecanice aduc o atingere plăcută pieli îmbunătățind aspectul ei și, în același timp masând zona tratată.”, mai spune medicul.