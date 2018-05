Noutati de la Guerlain: Abeille Royale Cure de la Reine (Queen's Treatment)

Laboratoarele Guerlain au studiat îndelung procesul de regenerare al pielii, dezvoltând sub numele de Abeille Royale produse inovatoare ce luptă împotriva semnelor de îmbătrânire. În fiecare an, gamă Abeille Royale se extinde cu produse noi pentru îngrijirea tenului, creând tratamente remarcabile cu rezultate vizibile. Albinele sunt considerate un simbol al vietii, ele fiind denumite si alchimisti naturali. Ca urmare a metabolismului lor, ele sunt capabile să producă produse exceptionale, folosind mediul și florile de la care adună nectarul.Insula Ouessant este situată pe coasta Bretaniei, în vestul Franței. Mediul său sălbatic și pur, nepoluat, ferit de pesticide, boli și paraziți, se bucură de un ecosistem unic în lume datorită speciilor de plante variate și rare, și pasărilor migratoare. Ouessant, un mediu protejat și bogat, care servește ca un adevarat refugiu pentru Albina Neagra și mierea produsă de aceasta.În acest an, Guerlain lansează un nou expert pentru îngrijirea pielii, Abeille Royale Cure de la Reine.Tratament ultra-concentrat cu laptișor de matcă exclusiv Guerlain, completat cu puterea excepțională de reparare a mierii Ouessant (albina neagră) și miere corsicană. Tratament intensiv, ce repară, revitalizează și redă frumusețea pielii în doar 7 zile. Fiind un tratament ultra concentrat, se recomandă a fi folosit de 2/3 ori pe an.Proces unic de încapsulare, ce păstrează în forma cea mai pură ingredientele apicole, pentru a fi eliberate în ultima clipa, în contactul cu pielea. In momentul aplicarii, mixul apicol& laptișorul de matcă exclusiv Guerlain, este eliberat prin husa specială, de unică folosință, folosind tehnica de tapotare. Abeille Royale Queen’s Treatment, se aplică dimineața/ sau seara, înainte de serum sau ulei.Pret aproximativ in magazine, 760 lei.