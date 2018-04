NOUL Pantene: primul șampon care introduce nutrienți Pro-V în firul de păr

Odată cu răspândirea unor tendințe precum spălarea fără șampon, spălarea cu frecvență redusă sau spălarea cu balsam, nu mai este niciun secret că femeile din întreaga lume nu mai sunt la fel de convinse de avantajele utilizării șamponului. Fie că acestea sunt îngrijorate că spălarea le va lăsa părul fragil, sau pur și simplu pentru că nu pot vedea beneficiile șamponării, femeile sunt tot mai nemulțumite de produsele tradiționale . Așa cum nutrienții sunt esențiali pentru un corp sănătos, și părul are nevoie de nutrienți. 50% dintre femei sunt de părere că șamponul ideal2 pentru ele poate oferi părului nutrienții de care acesta are nevoie – de acum, șampoanele Pantene pot face exact acest lucru.Pantene a pornit o revoluție în domeniul îngrijirii părului – acolo de unde șampoanele tradiționale elimină, Pantene oferă înapoi nutrienți . Noul Pantene este primul șampon care nu doar spală, ci aduce un aport de nutrienți în interiorul firului de păr prin combinația Pro-V Nutrient Blends™, pentru a lăsa părul cu 100% mai puternic.Un păr puternic și sănătos începe cu șamponul Pantene. În timp ce șampoanele tradiționale spală și elimină nutrienții, lăsând părul fragil, noul Pantene introduce nutrienți în interiorul firului de păr, reinventând astfel modul în care femeile au grijă de părul lor. Formula inovatoare a NOULUI Pantene merge dincolo de curățare și aduce combinația unică, bogată în lipide, numită Pro-V Nutrient Blends™, care ajunge până în interiorul firului de păr și îi oferă acestuia putere, cu fiecare spălare.Priyanka Chopra, ambasador global Pantene, spune că noul șampon i-a schimbat radical rutina de îngrijire a părului: “Nu am obișnuit niciodată să îmi spăl părul în fiecare zi, dar cu noile șampoane Pantene pot face asta, pentru că nu îmi lasă părul deteriorat și fragil – rezultatul este un păr mai puternic și sănătos ca niciodată.Sunt complet fascinată!”Dr. Jeni Thomas, cercetător principal în cadrul Pantene, spune: “În ciuda numeroaselor progrese în domeniul îngrijirii părului, doar una din zece femei este mulțumită de părul său de zi cu zi . Echipa noastră a lucrat mulți ani ca să poată dezvolta o formulă complexă prin care lipidele să fie transferate din șampon în firul de păr. Acum, femeile nu doar că își spală și își îngrijesc părul ci, cu ajutorul noii formule, pot avea un păr cu 100% mai puternic. Vedem acest lucru ca pe cea mai importantă inovație în domeniul șampoanelor din ultimii 30 de ani”.Dr. Vicky Jolliffe, medic dermatolog în cadrul Royal London Hospital, susține că: “Este prima dată când văd un șampon care întărește în timpul procesului propriu-zis de spălare, introducând lipidele în firul de păr”.Părul este cel mai fragil atunci când este încă ud, dar combinația Pro-V Nutrient Blends™ din șamponul Pantene oferă o nouă dimensiune puterii părului atunci când acesta este cel mai slăbit, introducând lipide până în interiorul firului de păr. În timp ce noul șampon Pantene oferă putere, balsamul Pantene este perechea perfectă pentru a îmbunătăți aceste beneficii, hrănind părul fără a-l îngreuna, pentru un păr vizibil mai sănătos.1- față de părul netratat / șampon fără balsam2- 2050 femei, cu vârste între 18-55 ani, care se spală o data pe săptămână, din Statele Unite, Brazilia, Marea Britanie, Spania, India, Indonesia, Japonia și China. Studiu realizat în iunie, 20163- Lipide care oferă rezistență părului4- CMK