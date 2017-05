Nature Up – intretine frumusetea pielii

Intr-o lume plina de poluare, cosmeticele naturale sunt un real izvor de sanatate pentru ten. Intoarce-te la natura, mentine-ti frumusetea pielii cu Nature Up, prima linie de produse BIO de machiaj, de la Naturys. Compuse din ingrediente naturale si organice, vedetele colectiei Nature Up nu contin parabeni, silicon, parafina, coloranti sau arome sintetice. Sunt bogate in ingrediente functionale si active; materii prime atent selectionate si prelucrate, pentru a pori frumusetea in mod natural si organic, in conditii de siguranta.

Colectia este compusa din: rimelul negru pentru volum, creionul negru dermatograf, balsamul de buze cu actiune anti-aging si cel hidratant, BB Cream in trei nuante si o baza de machiaj, destinata tuturor tipurilor de piele. Machiajul Nature Up nu este comedogenic. Imbunatateste tonul pielii si elimina micile imprefectiuni. Rezista pe tot parcursul zilei, hidrateaza si da luminozitate tenului. Este combinatia perfecta intre tratament si machiaj.