Monini sarbatoreste frumusetea si feminitatea!

Simbol istoric al pacii si algloriei si baza a dietei mediteraneene uleiul de masline este mult mai util decat ne imaginam, intrebuintarile sale,altele decat in scop alimentar,pot fi diverse.

Intotdeauna ne a plăcut să arătăm bine, cât mai tinere şi pline de vitalitate.Ne dorim să avem o piele moale, suplă şi catifelată, iar cel mai bun prieten al pielii noastre este uleiul de măsline. Acesta are un continut ridicat de vitamine, substante antioxidante si acizi grasi esentiali. Astfel, contribuie la protejarea pielii impotriva radicalilor liberi, a imbatranirea pielii si aparitia ridurilor si, nu in ultimul rand, hraneste si hidrateaza pielea in profunzime. Structura uleiului de masline este mai apropiata de cea a uleiurilor produse in mod natural de organism, de aceea este recomandat pentru toate tipurile de ten, inclusiv pentru cele cu tendinta de ingrasare sau acneice.



Mastile de fata lichide sunt recomandate, in special, tenului uscat si celui sensibil. Mierea si uleiul de masline pot fi folosite separat pentru a hidrata intens pielea fetei, prin simpla lor intindere pe chip.



Puteti amesteca doua lingurite de otet din cidru, o lingurita de ulei de masline extravirgin si o lingurita de miere, pana obtineti o pasta omogena.

Lasati masca sa actioneze 10-15 minute, apoi clatiti cu apa calduta si tamponati usor fata cu un prosop curat.



O masca de fata usor de realizat in casa si cu efecte deosebite pentru ten este urmatoarea: se amestecă un gălbenuș de ou cu o lingura de ulei de masline extravirgin iar daca doriti si un efect de albire/luminare a tenului adaugati o lingurita de zeama de lamaie (sucul de lamaie este bogat în antioxidanți și în special vitamina C). Aplicati acest amestec pe fata curata timp de 5 -10 minute; clatiti mai intai cu apă caldă apoi cu apa rece (apa rece va ajuta la închidea poriilor). Aceasta masca cu ulei de măsline extravirgin poate fi folosita pentru tipurile de ten normale sau uscate, cu rezultate deosebite in ceea ce priveste hidratarea, netezirea si stralucirea tenului. Pentru curatarea si revigorarea unui ten normal recomandam a se amesteca o lingura de argila cosmetice (alba) cu o lingura de ulei de masline extravirgin. Aplicați-o pe fata timp de aproximativ 10 minute si clatiti apoi cu apa calduta.