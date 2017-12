Masti pentru parul subtire si fin

Parul subtire si fin isi pierde volumul imediat dupa spalare si coafare. Acest lucru se intampla pentru ca structura firului este lipsita de fermitate si are un diametru mai mic decat unul normal. Tocmai de asta si coafura isi pierde repede forma! Ce poti face? Specialistii SP recomanda sa folosesti o gama de ingrijire conceputa special pentru parul fin. Mai exact, produse care ii ofera rezistenta, volum si stralucire.

“Pentru ca este casant, parul fin are nevoie de produse speciale pentru a deveni mai puternic si plin de vitalitate. Mai mult decat atat, trebuie sa acorzi o atentie speciala periajului. Cum faci? Incepi intotdeauna dinspre varfuri si urci usor spre radacina parului. Nu iti pieptana niciodata parul cat timp este ud pentru a nu-l deteriora si mai mult", avertizeaza Arabella Zadic, stilist SP.

Un produs de ingrijire care ar trebui folosit de 2-3 ori pe saptamana de catre persoanele care se confrunta cu aceasta problema este masca de par. Iata trei tipuri de masti care nu ar trebuie sa lipseasca din ritualul tau de ingrijire pentru un par de invidiat:

Masca pentru volum

Parul fin si lipsit de volum are nevoie de produse de ingrijire cat mai lejere, care sa nu il incarce. Foloseste o masca – tratament pentru volum dupa fiecare spalare si vei observa cum parul tau se transforma dupa fiecare aplicare. Aceste produse contin ingrediente care formeaza o pelicula protectoare si confera tusa finala coafurii tale: volumul mult visat.

In plus, fortifica si stabilizeaza parul din interior!

Masca pentru stralucire

Parul uscat si subtire are de multe ori un aspect tern. Tratamentele chimice si termice frecvente contribuie la pierderea stralucirii. Foloseste masti cu ingrediente care amplifica luciul parului. Printre ingredientele care netezesc suprafata firului pentru o reflexie maxima a luminii se numara : acidul citric si acidul lactic – au un efect astringent asupra interiorului firului de par, pentru a obtine o densitate optima. Apeleaza la extractul de perle – care intensifica luciul natural!

Masca pentru hidratare

Parul fin si subtire isi pierdere elasticitatea si se deshidrateaza mai usor. Acesta are nevoie de o protectie mai mare in cazul in care folosesti stylere, uscatorul de par sau alte instrumente de coafat. Acestea duc la deteriorarea firului si pentru a-ti recapata aspectul si texura ai nevoie de un boost de hidratare. Introdu in rutina ta de ingrijire o masca – tratament care contine ingrediente puternic hidratante! Uita-te dupa masti de par care contin ingrediente precum : glicerina - regleaza nivelul de hidratare, panthenolul - actioneaza impotriva uscarii, glucoza si fructoza, care ajuta la retinerea umiditatii in par.

Preturi recomandate: SP Shine Mask: 99 lei; SP Volumize Mask: 99 lei; SP Hydratate Mask: 99 lei.