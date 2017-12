Cum ingrijesti pielea dupa epilat, in sezonul rece

In sezonul rece pielea se exfoliaza mai usor, din cauza frigului, si este mai sensibila. Daca nu vrei sa te confrunti cu iritatii, fire sub piele si roseata, ar fi bine sa ii acorzi mai multa atentie pielii tale in sezonul rece. Dupa epilare, pielea ta va fi mai uscata, iar acest lucru va conduce la o cantitate mai mare de celule moarte, pielea se va exfolia mai usor si este foarte posibil sa apara si iritatiile. Totusi, daca stii cum sa o tratezi corect, te vei bucura de o piele fina, hidratata si catifelata!

Cum sa ai o piele hidratata inainte si dupa epilare? Iata cativa pasi:

Exfolierea inainte de epilare este primul pas catre o piele fina

Cu o seara inainte de epilat ar fi bine sa iti exfoliezi pielea. Poti folosi un amestec format din crema hidratanta si zahar sau lapte si zat de cafea. Aplica-l pe tot corpul, la dus si maseaza-ti pielea cu miscari circulare.

Astfel vei scapa de celulele moarte si vei reusi sa scoti si firele crescute sub piele.

Hidratarea pielii inainte si dupa epilat: 3 Produse necesare pentru o piele catifelata

In sezonul rece, mai mult ca in orice alt sezon, este extrem de important sa iti hidratezi pielea. Inainte de epilare, dupa ce ai exfoliat, poti folosi o lotiune hidratanta. Dupa epilare este recomandat sa apelezi la un ulei, precum cel de avocado, de la Rica. Uleiul va indeparta particulele de ceara ramase pe piele, va preveni uscarea si va hidrata in profunzime. Poti folosi o emulsie hidratanta, dupa epilat, care sa iti catifeleze pielea. Un astfel de produs poate fi cumparat din salon si aplicat cu usurinta acasa, seara, inainte de culcare. Spre exemplu, poti folosi lotiunea After Wax pe baza de aloe de Rica pentru o piele hidratata!