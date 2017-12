Eva Longoria va fi mamă la 42 de ani: Actriţa e însărcinată cu primul ei copil

Vedeta serialului "Neveste disperate/Desperate Housewives" este însărcinată cu primul ei copil.

Actriţa în vârstă de 42 de ani este însărcinată în patru luni şi va avea un băieţel, anunţă publicaţia Us Weekly . Acesta este primul copil al actriţei şi al cincilea al soţului său, José Antonio "Pepe" Bastón, în vârstă de 49 de ani.Bastón, preşedinte al Televisa, cea mai mare companie de media din America Latină, a mai avut patru copii cu fosta sa soţie, Natalia Esperón: Natalia şi tripleţii Mariana, Jose şi Sebastian, însă acesta din urmă a murit la câteva zile de la naştere, relatează Daily Mail Eva Longoria şi mogulul media mexican Jose Bastón s-au căsătorit în mai 2016.Aceasta este al treilea mariaj al actriţei, care a mai fost căsătorită cu actorul Tyler Christopher şi cu jucătorul de baschet Tony Parker.Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune "Neveste disperate/ Desperate Housewives", pentru care a obţinut nominalizări la Globurile de Aur şi premiile Sindicatului actorilor americani. Eva Longoria a mai jucat în filme precum "Numai peste cadavrul ei/ Over Her Dead Body" (2008) şi "For Greater Glory: The True Story of Cristiada" (2012). De asemenea, actriţa a dat voce unui personaj din animaţia "Arthur Christmas" (2011). În perioada 2015 - 2016, Longoria a jucat în sitcom-ul NBC "Telenovela" şi a fost producător executiv pentru serialul "Devious Maids".