Menthol Spa – un tratament revitalizant pentru scalp

In weekend, cand vrei sa te relaxezi acasa, incearca un tratament professional pentru parul tau! Ofera-i mai multa atentie atunci cand te speli pe cap si apeleaza la un masaj Menthol Spa, care sa te ajute sa-ti revitalizezi scalpul.

Arabella Zadic, membru în echipa Wella Top Team, iti recomanda un masaj revitalizant pentru scalp. Pielea ta va fi curatata, revigorata si mai ales relaxata. Masajul Menthol Spa in 3 pasi este tratamentul ideal pentru o zi de duminica, in care vrei sa te bucuri de timpul tau liber.

Masajul Menthol SPA, in 3 pasi:

Pasul 1: Sampon + Masaj de Relaxare - "Samponeaza parul cu Wella Professionals Care Refresh Revitalizing Shampoo. Samponul racoreste parul si revitalizeaza scalpul. Apoi, efectueaza un masaj de relaxare timp de 5 minute. Clateste bine si infasoara parul intr-un prosop de bumbac", recomanda Arabella Zadic, membru în echipa Wella Top Team.

Pasul 2: Tratament Masca + Masaj pentru par

"Aplica apoi, pe parul umed, o masca hidratanta precum Wella Professionals Care Enrich Mask.

Pasul 3: Ulei + Tratament Leave – In + Masaj

"La final, adauga-i parului tau un plus de stralucire si de hidratare! Arabella Zadic, membru în echipa Wella Top Team, iti recomanda sa aplici Wella Professionals Care Balance Anti Hair Loss Serum. Acest ser iti intareste firul de par si reduce caderea. Mai mult decat atat, dupa aplicare, parul tau se va reface rapid si va deveni mai catifelat.", sfatuieste specialistul Wella Top Team.

"Ultimul pas este spray-ul Wella Professionals care Enrich Detangling Spary. Acest spray te va ajuta sa-ti descurci mai usor parul. Dupa aplicarea celor doua tratamente, maseaza pentru 5 minute parul.", incheie specialistul.