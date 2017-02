Dali Haute Parfumerie, exclusiv in Elysee

Pentru ca avem misiunea ca in societatea sa ne prezentam impecabil si pentru ca importanta unui parfum este si a fost intotdeauna un atu al oamenilor care doresc sa se simta bine in pielea lor, dorim sa prezentam Dali Haute Parfumerie. Arome pentru experiente noi si pentru vise noi. “In bijuterii si in toata activitatea mea artistica, creez ceea ce imi place mai mult" - Salvador Dali.

Dali Haute Parfumerie si-a gasit inspiratia in Bijuteriile Dali, carora Fundatia Gala-Salvador Dali le-a dedicat un muzeu langa Dali Theatre - Museum in Figueres. Imprumutand cateva embleme din iconografia Maestrului, si anume ochiul, fluturele, pocalul, mana si ceasul, Dali Haute Parfumerie urmeaza una dintre ambitiile marelui artist: aceea de a crea bijuterii, piese ce incanta privirea, in timp ce exalta spiritul si ating inima. Precum o piesa din bijuteriile lui Dalí, parfumul capata o noua dimensiune in contact cu pielea. Te invaluie si iti innobileaza fiecare zi.

Povestea incepe atunci cand Tristan il ucide pe fratele Isoldei, o tanara domnita pura precum petalele de iasomie. Plina de ura si suferinta, Isolda il atrage pe Tristan, cu gandul sa il ucida si ii ofera un pocal cu otrava. Printr-o minune, otrava din pocal se transforma intr-o potiune a iubirii pe note delicioase de vanilie si ylang-ylang. Delicat si senzual, pretios si plin de contraste, acest parfum devine tentația seductiei eterne, asa cum Tristan a cazut in mrejele Isoldei. Un tribut al parfumierului Alberto Morillas adus bijuteriei «Tristan si Isolda», creata de catre Salvador Dali in 1953, reusind sa redea pe note olfactive aceasta poveste de iubire eterna.

Regard Scintillant de Mille Beautés - Influentat de puterea patrunzatoare a Ochiului Dalinian, Alberto Morillas a decis sa interpreteze aceasta creatie gandita pentru a incanta atat ochiul cat si spiritul. «Ochiul timpului» ofera flaconului un aer hipnotizant, ce uimeste prin frumusetea eterna si dezvaluie un parfum elegant si misterios, sarutat de soare si de nobilul si gratiosul trandafir turcesc. Exclusiv in

Mélodie du Cygne de la Main - Eleganta "Mainii cu vene de frunza" aceasta bijuterie din aur galben, smarald si rubin, gandita de Salvador Dalí în 1949, l-a inspirat pe Alberto Morillas sa transpuna emotiile sale olfactive intr-o esenta calma si invaluitoare ce metamorfozeaza tandretea unei mangaieri.



Voyage Onirique du Papillon de Vie - Inspirat de bijuteria delicata "Pocalul vietii", creata in 1965. Fluturele care decoreaza sticla, este o invitatie a maestrului parfumier de a ne lasa prinsi intr-un zbor imaginar in lumea unei miresme dulci, usoare si efemere. Precum fluturele vietii, indragostit de lumina, inima si sufletul nostru sunt cucerite de acest genial si senzual siaj, luandu-si zborul ca prin vis.



Fluidité du Temps Imaginaire - Bijuteria iconica a lui Dali din aur si diamante,“Persistenta memoriei”, creata in 1949 si reprezentand timpul care se topeste cu o nonsalanta voluptoasa, a inspirat un parfum radiant si senzual, o metafora a timpului in perpetua miscare, alunecand in viata asa cum un parfum aluneca pe piele, in totala armonie.

Toate parfumurile se gasesc exclusiv in Elysee! Pret - 100ml/gr – 1350 RON