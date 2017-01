Cum sa scapi de parul electrizat in 5 pasi

In fiecare an, traim aceeasi situatie. Afara e frig, in casa cald. Purtam pulovere, saluri, bonete, caciuli, fesuri. Toate de lana. Iar parul...oh, vai! Ne trezim cu fire de par electrizate, rebele. Cu coafuri dezordonate. „Ce e facut? Frigul usuca parul si il face sa fie asa de receptiv la electricitatea statica. Si ajunge sa nu ne mai asculte”, ne spune Arabella Zadic, specialista SP Professional.

Iata ce 5 trucuri care sigur te vor ajuta:

1. Toate tipurile de par se electrizeaza. Atat cel fin, cat si cel des. Dar, mai ales, parul afectat de folosirea unei cantitati prea mari de sampon.

2. Materialele sintetice provoaca acest fenomen? Complet adevarat. Mai ales cele care se gasesc in puloverele noastre favorite. Aceste fire sunt bune conducatoare electrice. Asa ca e mai mult decat normal sa ne trezim cu parul electrizat dupa ce ne dam jos caciula de lana.

3. Clateste-ti parul cu apa rece si scapa de bataile de cap. De ce? Pentru ca apa rece chiar neutralizeaza acest efect. Si unde mai pui ca face si parul stralucitor si ajuta la sigilarea cuticulei.

4.

Piaptana-ti parul cu o perie pe care ai stropit-o cu tramamentul pentru varfuri despicate SP Perfect Ends si apoi aplica pe toata lungimea parului. Asa asiguri o stare de cumintenie definitiva. Daca simti pe parcursul zilei, ca parul ti se mai se mai usuca, atunci nu ezita sa reaplici produsul.

5. Alege o perie cu fire de par natural daca vrei sa neutralizezi efectul electric. Foloseste un sampon hranitor ca sa atenuezi incarcatura electrica a firelor de par. Sugestia noastra? SP Repair Sampon. Un produs bogat in nutrienti, care ingreuneaza firul de par, iar aceasta va ramane la locul lui. Daca vrei sa prelungesti efectul acestui sampon si daca vrei sa impiedici parul sa se miste, atunci nu ezita sa aplici produse de coafura pe lungima. Mai ales daca ai parul fin.



Temperatura la care isi usuci parul cu foehnul nu influenteaza in niciun fel tendinta de electrizare a parului. Tot ce conteza iarna este sa iti iei puloverul de casmir inainte sa iti usuci parul.