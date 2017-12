Ce trebuie sa stii inainte de vopsit: 8 principii de colorare de la expertii Nioxin

Pentru ca urmeaza sarbatorile, te gandesti cum sa arati cat mai bine. Schimbarile de look sunt o idee buna, prin care te poti regasi si prin care te poti simti mai frumoasa. Inainte sa iti schimbi culoarea parului, ar trebui sa tii cont de mai multe aspecte, nu doar de tendintele si culorile la moda.

Expertii Nioxin, iti propun opt principii de colorare, pe care ar trebui sa le ai in vedere inainte sa iti schimbi infatisarea:

1. Nuanta scalpului trebuie sa se potriveasca cu tonul pe care il alegi pentru lungime! Cand alegi fondul de ten, te uiti foarte atenta sa alegi o nuanta care se potriveste tonului pielii tale. Ei bine, ar trebui sa stii ca si scalpul are un ton, iar vopseaua ar fi bine sa i se potriveasca. Atunci cand te vopsesti trebuie sa tii mereu cont de tonul pielii tale, de la nivelul scalpului. Daca optezi pentru o culoare prea inchisa vei atrage atentia asupra parului subtire si rar.

2. Volumul coafurii poate fi dat de culoare!

Te poti ajuta de jocul de sectiuni in culori mai inchise si mai deschise atunci cand urmaresti sa evidentiezi volumul coafurii. Roaga-l pe hairstilistul la care mergi sa iti evidentieze tunsoare si sa iti dea volum strict din combinarea culorilor.

3. Oxidantul trebuie sa fie delicat!

Pe langa aspectul frumos, si sanatatea parului este cat se poate importanta. Tocmai de aceea, e bine sa fii selectiva in ceea ce priveste oxidantul pe care decizi sa il pui pe par. Cand vrei sa iti deschizi culoarea parului este indicat sa folosesti un oxidant mai delicat pentru a obtine nuante apropiate, evitand astfel contrastul.

Pentru nuantele de blond, nuanteaza parul folosind combinatii de rece/ cald, pentru a da dimensiune si miscare coafurii. Cand parul este colorat in aceeasi nuanta, vei obtine un efect static.

5. Culoarea de la radacina trebuie sa fie mai inchisa!

Atunci cand alegi sa iti schimbi culoarea parului, ai grija sa faci o culoare mai inchisa mai inchisa la radacina, astfel incat sa creezi iluzia de profunzime si de mai mult par.

6. Suvitele necesita si mai multa atentie!

Atunci cand vrei sa creezi suvite mai deschise pe crestet sau pe linia parului, ar fi bine sa ai grija in mod special. Prea multe suvite in aceasta zona vor atrage o atentie sporita in zonele cu parul subtiat sau rarit.

7. Fii atenta si la modul in care procedeaza hairstilistul tau!

Pentru o culoare impecabila, hairstilistul tau ar trebui sa foloseasca boluri impecabile. El trebuie sa utilizeze boluri separate atunci cand alterneaza formulele, pentru a crea impresia de volum direct din culoare.

8. Poti alege culori diferite, dar din aceeasi paleta cromatica!

Cand iti faci suvite sau iti colorezi parul pe lungimi, e bine sa alegi nuante in multiple tonalitati, dar pe aceeasi treapta. Astfel vei da un ritm crescator, de amplitudine.