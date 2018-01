Andra Manatoru- Despre gene false, frumusete si iubirea pentru makeup

De fiecare data cand ne machiem simtim ca ne lipseste ceva daca nu adaugam si gene false. Nu-i asa? Unii spun ca e ok, altii ca e prea mult. Pana la urma fiecare femeie poarta ce simte ca o face sa se simta mai bine si mai frumoasa. Ca sa ne lamurim cum mai arata industria genelor false, am intrebat-o pe Andra Manatoru, CEO Andra Cosmetics.



In domeniul beauty lumea vorbeste despre Andra- prietena makeup artistilor. Spune-ne cine este Andra Manatoru?



Daca m-ati fi intrebat acum 10 ani cine este Andra Manatoru, v-as fi raspuns un profesor ce a terminat Conservatorul si este pasionat de makeup. Astazi, am lasat in trecut Conservatorul, sunt makeup artist si pasionat de lumea machiajului si a produselor de infrumusetare, am propria linie de gene false ce imi poarta numele si multe alte produse de beauty in portofoliu. Sunt aici pentru a ajuta makeup artistii si ma bucur ca impreuna cu Sinziana Iaru, prietena si partenera mea, am infiintat si Asociatia Makeup Artistilor din Romania, Together for beauty. Sunt fix asa cum ați auzit, prietena makeup artistilor.



De ce ai lansat o linie de gene false si nu ai preferat sa distribui un brand?



Cand am inceput sa practic meseria de makeup artist am vazut cat de diferite erau femeile. Toate voiau gene. Dar fiecare avea dorinta ei. Unele voiau cu codita mai lunga, altele foarte dese, unele voiau foarte lungi, altele si dese si lungi. Practic erau cel putin 6 tipuri de ochi si 15-16 personalitati de femei. Genele cu care lucram erau cat de cat ok, dar nu excelau, nu ma faceau sa le iubesc. Nu erau usoare. Asa ca am hotarat sa imi produc genele mele, care sa raspunda tuturor dorintelor si mai ales sa fie din par natural si usoare. Dupa un an de zile de la dorinta, am reusit. Acum s-au implinit 4 ani de cand am linia de gene si am ajuns la 26 de modele.



Cat de importante sunt genele false pentru femei?



Traim intr-o perioada in care femeile au acces la foarte multe trucuri de infrumusetare. Unul dintre ele fiind genele false. Ceea ce vreau sa mentionez, inca de la inceput, este ca eu iubesc genele false, dar care par naturale. Stiu, un paradox. Dar asta e adevarul. Eu am creat gene false care sa nu intreaca limita, care sa nu arate ca un evantai la ochi. Am creat un produs care sa infrumuseteze, nu sa urateasca. Genele false sunt importante mai ales pentru femeile care nu au gene naturale asa cum isi doresc. Faptul ca eu, sau alti producatori de gene, le putem aduce o bucurie si o implinire, e tot ce imi doresc.



Cat timp crezi ca o sa mai dureze trandul genelor false?



Eu cred ca genele false nu sunt un trend. Sunt o dorinta implinita. Nu e ca si cum azi se poarta roz si anul viitor se va purta mov. De cand se stiu, femeile au incercat sa faca orice sa aiba gene cat mai lungi, mai frumoase, mai dese. Deci nu vad de ce ar inceta vreodata iubirea pentru gene false. Atata timp cat ele nu sunt folosite in exces si nu distorsioneaza prea mult realitatea, atunci putem convietui cu ele cat mai mult timp.



Ce poarta femeile mai mult? Gene banda, manunchiuri sau fir cu fir?



Genele banda si manunchiuri sunt gene pentru ocazie, eveniment, gene de moment. Ele nu se pot purta mai mult de 1-2 zile si nici nu este recomandat altfel. Cele fir cu fir pot fi purtate si 2-3 saptamani. Cu ele insa nu sunt de acord, din acest motiv nici nu am produs gene fir cu fir, pentru ca aplicate gresit sau scoase de la ochi in conditii neadecvate, poate sa lase ochiul fara gene total. E un teren sensibil pe care nu vreau sa intru. Doar le-as recomanda femeilor sa fie mai atente si la produsele folosite, si la specialistii la care apeleaza. In Romania, dintre cele care poarta gene false, lucrurile sunt impartite, cam 40% poarta manunchiuri si 60% cele banda.



Care este principala caracteristica care crezi trebuie luata in seama cand cineva isi cumpara gene false?



Eu personal m-as uita la calitatea firului de par, apoi la grosimea benzii si daca aceasta este mai putin vizibila, si apoi la greutatea lor. E important sa nu simti genele pe ochi. Sa nu te deranjeze in niciun fel, sa faca parte din tine.



Ce planuri de viitor are Andra – prietena makeup artistilor?



In cel mai scurt timp plec in Caravana Secretele Machiajului cu Sinziana Iaru. Facem ocolul tarii in 12 zile, 9 orase principale, unde ne vom intalni cu aproximativ 300 de makeup artisti, vom face demonstratii de makeup, demonstratii de produs si vom discuta despre cea mai frumoasa meserie din lume, cea de makeup artist. E o minunatie de proiect. In 2018 mi-am propus sa fac cat mai multe pentru makeup, cu ajutorul asociatiei, iar in ceea ce priveste Andra Cosmetics, sa mai adaug cel putin un brand important in portofoliu. Totul, pentru binele makeup artistilor si pentru industria beauty.