6 secrete care te vor ajuta sa redobandesti frumusetea naturala dupa expunerea la soare

Tu cum iti rasfeti parul si pielea dupa sfarsitul verii? Sezonul estival este o adevarata fericire, asa ca merita din plin sa te bucuri de el, insa toate efectele secundare care vin odata cu soarele au un impact puternic asupra corpului! Fie ca este vorba de apa sarata, de razele puternice ale soarelui, de nisip sau chiar de aerul conditionat, treci printr-o multime de factori care te afecteaza fara sa observi. Pielea ta devine mai groasa si mai uscata de expunerea la soare, in special tenul, iar parul devine fragil si slab.Andreea Has, make-up artist Bottega Verde, dezvaluie cateva secrete care te vor ajuta sa refaci atat starea naturala a pielii tale, cat si structura firelor de par, dupa expunerea prelungita in razele puternice ale soarelui.„Pielea de pe fata are o protectie naturala: bariera hidrolipida. Aceasta te ajuta sa iti mentii tenul curat si sanatos, insa expunerea prelungita la soare o poate deteriora. Urmeaza acest ritual simplu, de doua ori pe saptamana, pentru a te ajuta sa restabilesti bariera naturala a tenului tau”, precizeaza Andreea Has.1. Indeparteaza machiajul cu un gel de curatare moale pentru a preveni uscarea si pentru a te ajuta sa iti hidratezi pielea. Gelul demachiant cu extract de quillaia contine o formula delicata, ideala pentru a curata tenul si pentru a elimina orice urma de machiaj, chiar si din zona ochilor, prevenind senzatia de arsura. Utilizat in fiecare zi, dimineata si seara, ajuta la mentinerea tenului proaspat. Quillaia este cunoscuta ca lemnul din Panama, din scoarta sa extragandu-se saponinele vegetale care contribuie la actiunea sa naturala.2. Aplica un gel-scrub pentru fata si maseaza-l usor, apoi clateste-l - „Daca vrei sa fii practica, alege un gel demachiant si exfoliant, pentru a combina cele doua actiuni de care tenul tau are nevoie. Gelul demachiant exfoliant cu grapefruit roz este un gel proaspat si delicat, ideal pentru curatarea tenului cu impuritati. Formula sa speciala de tip gel, imbogatita cu extract de grapefruit roz are o dubla actiune: datorita prezentei microgranulelor exfoliante, indeparteaza celulele moarte si impuritatile, oferind in acelasi timp, o senzatie de prospetime si splendoare. Utilizat in fiecare zi, reprezinta un ritual de frumusete pentru ten”, declara Andreea.3. Dupa dus, aplica un ser facial care se absoarbe rapid in piele, fara a o incarca - Serul elasticizant si nutritiv cu vitamina E si complex de uleiuri vegetale imbraca imediat pielea intr-o minunata senzatie de delicatete prelungita. Este ideal pentru pielea uscata si exigenta. Se aplica singur sau in combinatie cu tratamentul zilnic, desfasurand o actiune tratament care combate si ajuta la prevenirea ridurilor de expresie si a semnelor de batranete. Textura sa de tip ulei este placuta la atingere si usor de intins. Formula sa contine un complex de uleiuri vegetale apreciate, cu o cunoscuta actiune emolienta, protectoare, nutritiva si regeneranta, cu functie antioxidanta, care ajuta la prevenirea imbatranirii cutanate.4.Aplica o crema bogat hidratanta, adaptata nevoilor tenului tau - Crema hidratanta pe baza de crin alb, destinata tenului normal si uscat, din gama Cremafiori reprezinta alegerea ideala, fiind un tratament intensiv pentru a hidrata pielea uscata si exigenta. Avand o textura bogata, crema se absoarbe rapid, promovand actiunea principiilor active: extract de crin alb, extract de masline, care ajuta la prevenirea uscarii pielii, avand o actiune elasticizanta si hidratanta. Parfumul sau prezinta note relaxante, pentru o piele care renaste, zi dupa zi fiind mai luminoasa, catifelata si elastica.Ingrijirea parului dupa plaja este foarte importanta. Vara, acesta are foarte mult de suferit din cauza soarelui puternic, dar si a clorului din apa din piscina sau a apei sarate din mare. La sfarsitul sezonului estival, podoaba capilara ramane uscata si terna, aparent imposibil de reparat. Daca parul tau a devenit fragil si vizibil deshidratat, este momentul sa asculti sfaturile specialistilor pentru ingrijirea parului dupa plaja. Aceste sfaturi sunt bune si ca metode de prevenire a aspectului tern al parului.1.Curatarea varfurilor despicate - Pentru iubitoarele de par lung este foarte greu sa renunte la cativa centimetri din lungime, insa, mai ales in perioada verii, este recomandat sa tunzi corespunzator varfurile arse sau despicate. Ingrijirea parului dupa plaja trebuie sa fie adecvata: „Chiar daca ne dorim par din ce in ce mai lung, trebuie sa luam in considerare tunsul varfurilor. Doar asa se poate evita o degradare accentuata a parului. Mai bine tundeti un centimetru dupa o vara lunga si fierbinte, decat un sfert din lungime la inceput de iarna ”, spune Andreea Has.2. Mastile naturale, pe baza de uleiuri hidratante - Este bine ca, din cand in cand, odata cu ingrijirea parului dupa plaja, sa iti rasfeti podoaba capilara cu masti realizate din ingrediente naturale: „Este indicat ca temperatura ambientala sa fie cat mai ridicata in momentul aplicarii acestor masti. Astfel, porii sunt deschisi, iar substantele hidratante patrund mult mai bine in radacina firului de par”, recomanda Andreea.Masca pentru par uscat, cu ulei de masline extravirgin, din gama Olivo, prin formula sa cremoasa hraneste firul de par in profunzime, fiind destinat parului uscat, deshidratat si rebel. Caracterizat de textura matasoasa si parfumata, imbina ingredientele hidratante ale pantenolului cu proprietatile nutritive ale uleiului de masline extravirgin. De la prima aplicare, parul isi recapata frumusetea naturala, stralucirea si moliciunea, devenind mai usor pieptanat.Produsele BottegaVerde.ro refac cu delicatete pielea si parul expuse razelor soarelui, evidentand frumusetea si stralucirea naturala. Bottega Verde detine game speciale de produse pentru fiecare tip de ten si pentru fiecare element al corpului, astfel incat pielea sa fie protejata si ingrijita, iar problemele parului tau sa isi gaseasca rezolvarea.