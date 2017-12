3 produsele esențiale pentru par, recomandate in sezonul rece

Vrei un păr strălucitor și în sezonul rece? Ritualul tău de frumusețe are nevoie de câteva modificări. Antoaneta Stoican, stilist Wella Professionals, recomandă produsele esențiale care îți vor proteja podoaba capilară în sezonul rece și nu numai. “Cum vine frigul avem nevoie de produse de hrănire. După o vară cu expunere la soare în exces, părul poate suferi puțin. Pentru un păr revitalizat și în sezonul rece, introdu în rutina ta de îngrijire 3 produse de top.”



Răsfață-ți părul cu un serum protector



Principala regulă pentru un păr cu volum este să fie în permanență corect hidratat. Aplică săptămânal un serum protector care îi redă părului strălucirea și hrănește firul deteriorat. “Serul are o putere foarte mare de restructurare a firului de păr. Se aplică pe păr după șampon și poate fi combinat cu o mască de hidratare. Produsele de acest tip au foarte multe vitamine și uleiuri care fac părul strălucitor, mătăsos și îl hidratează foarte bine,” explică specialistul Wella Professionals.

Serumul Luxe Oil de la SP



Investește într-un tratament reparator.

Părul deteriorat se rupe foarte ușor și este lipsit de stălucire. Soluția? Optează pentru un tratament reparator. Grație tehnologiei moleculare pe bază de aminoacizi, fibra podoabei capilare va fi reparată instant. "Tratamentul reparator este soluția ideală pentru a întregi stratul de cheratină a firului de păr. Se aplică pe păr după spălat și are efect de tratare a părului timp de 4 săptămâni,” recomandă Antoaneta Stoican.Dacă îți coafezi părul foarte des, un produs de styling cu protecție termică pentru păr este indispensabil. “Apelează la un tratament care nu se clătește și care are putere foarte mare de reparare și netezire a părului. Conferă protecție termică la uscare și coafarea se face mult mai ușor, plus că durează mai mult,” recomandă specialistul Wella Professionals. Recomandarea specialistului: Straight leave in cream Enrich de la Wella ProfessionalsPrețuri recomandate: Hair Liquid SP: 125 RON; Straight leave in cream Enrich Wella Professionals: 63 RON; Luxe Oil Elixir SP:105 RON.