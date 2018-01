2018 – este despre creative color

2018 vorbeste mai mult decat oricand despre personalizare si hiperpersonalizare. Despre adaptare si punere in valoare. Creative color este despre punerea in evidenta a trasaturilor unice ale unei femeiFiecare dintre noi este unic. Special. Irepetabil. In 2018, Londa Professional tine cont de asta. Si pune bazele unui concept creativ de colorare, strobing-ul. Vorbim despre o tehnica inspirata din industria de make-up. Un trend care se adreseaza celor care vor sa fie mereu prezenti, actuali, conectati. Cum se traduce mai exact? Prin iluminare. Prin accentuare. Prin conturare.„Prin strobbing, pui o culoare mai deschisa in zona unde vrei sa atragi atentia. Depinde de dorinta clientului si/ sau a stilistului de cat de blond sa fie parul si unde sa fie aceasta zona”, spune Bogdan Mirica, hairstilist Londa Professional.Hair Strobing este o tehnică de evidențiere hiper-personalizată care este specifică culorii părului, formei feței și tonului pielii unei persoane. Pentru ca hair strobbing-ul accentuează frumusețea naturală.Cum si ce pui in valoarea prin intermediul creativitatii tehnicii de hair strobbing? Tunsoarea! Mai exact, prin nuanțele deschise care pot fi aplicate pe părțile frontale ale părului. Rezultatul? Un minunat si extraordinar contrast, blând, dar vizibil între culori. Totul pentru a pune in valoare ochiii, pometii, pentru a te simti mereu ca in vacanta.