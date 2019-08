Serialul toamnei, „Lacrimi la Marea Neagra”, are premiera luni, 2 septembrie, de la ora 20:00, la Kanal D

Serialul „Lacrimi la Marea Neagra” va avea premiera luni, 2 septembrie, de la ora 20:00, la Kanal D, si le va aduce telespectatorilor povestea incredibila a unei femei care lupta sa scape de violenta sotului ei, inneguratul Vedat (interpretat de Mehmet Ali Nuroglu). Nefes (Irem Helvacioglu) devine simbolul femeii care reuseste sa se elibereze si sa-si construiasca singura destinul, iar lumina calauzitoare ii este chiar iubirea. Tahir (Ulas Tuna Astepe) este cel care intuieste suferinta prin care trece femeia impreuna cu fiul ei si o sprijina pe aceasta in toate actiunile sale.„Nefes este intruchiparea femeii puternice, care isi gaseste resursele de a se transforma uluitor din victima in invingatoare.Mi-a placut enorm sa intru in pielea acestei tinere extraordinare, sa o inteleg si sa o aduc in fata telespectatorilor. Din povestea lui Nefes sunt atat de multe de invatat!”, spune Irem Helvacioglu, interpreta rolului principal.Productia a fost filmata in nord-estul Turciei, chiar pe coasta Marii Negre, intr-un peisaj care reuneste intr-un mod tulburator marea cu muntele. Productia a avut un succes rasunator in Turcia, inca de la prima difuzare inregistrand o cota de piata de 40%.