Nora Deneș și Omar Secada prezintă „Once Twice Thrice” – o piesă Piano Beats

Ce se întâmplă atunci când pui la un loc un pian, o vioară și patru mâini dibace care să le dea viață? Rezultă un proiect muzical românesc, dar cu sânge cubanez, care transmite un mesaj simplu și puternic: bucuria lucrurilor simple duce către fericirea permanentă!



Piano Beats este proiectul lui Omar Secada Dihigo, pe care îl cunoașteți din trupa Mandinga. După câteva experimente proprii în studio, ce s-au bucurat de aprecieri în online, a sosit momentul lansării piesei „Once Twice Thrice” – produsă de Piano Beats, compusă și interpretată vocal și la vioară de Nora Deneș. Artista a colaborat cu Alexandra Ungureanu într-un proiect simfonic si acum pregătește ceva special alături de Damian Drăghici. Fosta finalistă a Vocii României, din echipa lui Smiley în sezonul cinci, Nora cântă de la vârsta de cinci ani, când a început să studieze vioara și pianul. Cel din urmă instrument i-a adus împreuna pe ea și pe Omar în studioul lui, acolo unde s-a legat această colaborare.



„Pe Omar îl știu demult, din ipostaze muzicale delicioase pentru creierul meu de muzician. Este un artist complet și complex, iar faptul că am îndrăznit să îl abordez pe Facebook, mi-a adus numai bucurii! Regăsesc în el un sprijin real, atât muzical, cât și cordial.

„Piesa aceasta vorbește despre oportunități, despre a nu lăsă trenul să treacă fără să-l prinzi, despre a aprecia ce avem. Colaborarea cu Nora este una naturală, care s-a întâmplat pur și simplu fără să o plănuim și mă bucur că am putut să fac parte din această formulă!”, declară Omar.



Proiectul Piano Beats a început cu puțin timp înainte ca Omar să părăsească trupa Mandinga pentru a se dedica celor două mari pasiuni ale sale: producția muzicală și pianul. Experiențele din muzică și viață i-au servit ca inspirație în crearea unui nou stil muzical, propriu. Omar a trecut prin fiecare stil muzical și a adăugat o părticică din el în toate compozițiile sale. Scopul său este să experimenteze cât mai mult, fără limite în privința genurilor muzicale, aventură în care îi sunt alături pianul, pad-urile, beaturile și sample-urile. Anul 2018 îl va regăsi pe scenele din întreaga țara, cu un show plin de ritm si optimism.